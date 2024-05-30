كهربا: كولر استفزني بتصريحه ولا يوجد في الأهلي مصطلح النجم الأوحد.. وتغير تاريخي مع الأحمر

اعترف محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي باستفزازه بعد تصريح مارسيل كولر المدير الفني بأن كهربا اللاعب رقم 3 في ترتيب المهاجمين.

محمود كهربا النادي : الأهلي الأهلي

وكشف كهربا عن تغير تاريخه منذ انضمامه إلى الأهلي وعدم معرفته عدد بطولاته مع الأحمر.

وقال كهربا في تصريحاته مع أون تايم سبورتس: "ما بقلبي يخرج على لساني، هدأت من ناحية العصبية كثيرا عن الأول وتغيرت خلال فترتي في الأهلي".

وأوضح "شخصيتي لم تتغير ولكن حياتي تغيرت داخل الأهلي، حدثت بعض الأشياء في البداية ولكن تعلمت الكثير من الأمور".

وكشف كهربا "لا يوجد في الأهلي مصطلح النجم الأوحد، هناك نظام داخل الفريق، جماهير الأهلي سند لأي لاعب يرتدي قميص النادي".

وشدد "هناك أندية أخرى يكون مصطلح النجم الأوحد وأعتقد أن ذلك خطأ لأنه يؤثر على باقي اللاعبين".

وواصل كهربا "اللعب مع الأهلي غيّر تاريخي، لا أعلم عدد بطولاتي مع الأهلي حتى الآن، ولا يزال المشوار طويلا وأتمنى حصد المزيد".

أما عن عدم مشاركته كأساسي أجاب "الأهم هو حصد البطولات، لعبت كثيرا ودائما ما أتحدث مع اللاعبين عن رغبتي في العودة إلى المنزل سعيدا بالفوز".

وأضاف "لا يمكنني التحدث مع شخص في أمور بها (صعبانيات)، أنا هداف فريقي هذا الموسم ولا ألعب، نعم حزين ولكن من داخلي دون التحدث مع أحد ورغبتي هي فوز فريقي".

أما عن تصريح كولر فكشف "بالتأكيد استفزني بتصريح كهربا رقم 3 في ترتيب المهاجمين، ليست لدي مشكلة في قرار المدير الفني ولكن كنت أرغب ألا يكون التصريح عبر وسائل الإعلام".

وشدد "لا يوجد في الأهلي لاعب رقم 1 ولاعب رقم 3، جميع اللاعبين نفس المستوى وأكبر دليل كريم فؤاد لعب كظهير أيسر في نهائي إفريقيا وقدّم أفضل ما لديه".

وواصل "كولر نجح في استفزازي بتصريحه وتدربت أقوى وربنا كرمني بأهداف خلال المباريات التالية".

وأوضح "شاركت بآخر ربع ساعة في النهائي أمام الترجي ونجحت أنا وأفشة في تقدم الفريق للأمام، اللعب ربع ساعة مثل ساعة بالفريق وأنا تحت أمر الأهلي في أي شيء وهذا ليس تصريحا سياسيا".

أما عن اللاعب المفضل له كشف "هناك لاعبون أحب اللعب بجوارهم مثل حسين الشحات وبيرسي تاو وأفشة وإمام".

وبسؤاله عن العروض الخارجية بالوقت الحالي أجاب ضاحكا "لا أعلم شيئا عن ذلك".

واختتم كهربا تصريحاته "استمع لنصيحة محمود الخطيب دائما وأحبه كثيرا على المستوى الشخصي، وأبلغني أن المشاركة في 5 أو 10 دقائق مثل المشاركة بالمباراة كاملة وهي بالنسبة لي نصيحة غالية".