الاتحاد السعودي يمنع الحراس الأجانب في دوري الدرجة الأولى

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم منع الاستعانة بالحراس الأجانب في منافسات دوري الدرجة الأولى (دوري يلو).

وكانت لوائح الدوري السعودي تسمح للأندية بالاستعانة بالحراس الأجانب في منافسات دوري الدرجة الأولى وهى الدرجة الأدني من الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).

وأعلن مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتماده المقترح المقدم من مجلس إدارة رابطة دوري الدرجة الأولى للمحترفين، والذي تم اقراره من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، بقصر مركز حراسة المرمى على الحراس السعوديين في جميع المباريات الرسمية لدوري الدرجة الأولى للمحترفين ، اعتباراً من الموسم 2026-2025.

في المقابل سيستمر السماح لأندية الدوري السعودي للمحترفين بالاستعانة بالحراس الأجانب على غرار، ياسين بونو حارس الهلال وإدوارد ميندي حارس أهلي جدة.

وضمنت أندية القادسية والخلود والعروبة تواجدها في منافسات الموسم المقبل من الدوري السعودي للمحترفين بعد حصولهم على المراكز الثلاثة الأولى في دوري يلو.

القادسية 73 نقطة

العروبة 64 نقطة

الخلود 62 نقطة

فيما غادرت أندية أبها والطائي والحزم منافسات الدوري السعودي للمحترفين وهبطت إلى منافسات دوري الدرجة الأولى في الموسم المقبل (دوري يلو).