"هذا لم يحدث".. كهربا يكشف كواليس لقطة إمام عاشور في نهائي كأس مصر

الأربعاء، 29 مايو 2024 - 23:59

كتب : FilGoal

إمام عاشور - كهربا

كشف محمود عبد المنعم "كهربا" تفاصيل ما دار بين إمام عاشور ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" في نهائي كأس مصر 2023.

إمام عاشور

النادي : الأهلي

محمود كهربا

النادي : الأهلي

شيكابالا

النادي : الزمالك

الأهلي

وظهر شيكابالا يتبادل الحديث مع إمام عاشور لاعب الزمالك السابق المنتقل لصفوف الأهلي خلال مباراة الفريقين بنهائي كأس مصر.

وقال كهربا عبر أون تايم سبورتس: "إمام عاشور أبلغني رسالة لأصرح بها على لسانه لعدم إمكانية تصريحه بمعسكر المنتخب، هناك تصريح خرج من أحد اللاعبين عما دار بينه وبين إمام في نهائي الكأس ورغبته في استبدال القميص".

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وأوضح "هذا لم يحدث ولكن أكثر من مرة ذهب اللاعب لإمام بأنه سيعود إلى الزمالك مجددا وإمام لم يرد احتراما لسن اللاعب وفي النهاية باللقطة الشهيرة قال له (أنا في حتة تانية)".

وواصل "إمام عاشور يتعرض لحملة قوية وهناك ضغط كبير ولكن لن ينجح أحد في ذلك وهو سعيد جدا بدعم جماهير الأهلي".

وأتم "رسالته لجماهير الزمالك إنه ليست لديه أي مشكلة معهم ويحترمهم كثيرا".

إكرامي يونس on X:

وسبق أن صرّح شيكابالا عن كواليس حديثه مع عاشور قائلا: "مقدرش أقول إمام عاشور قالي إيه في نهائي كأس مصر لو هو حابب يقول يطلع يقول بس في نهاية الكلام طلب التي شيرت بتاعي".

وانتصر الأهلي في نهائي كأس مصر على الزمالك بنتيجة 2-0.

وأكمل كهربا قائلا: "أنا أهلاوي من صغري، لم أقصر أبدا وقت تواجدي في الزمالك، داخل غرفة ملابس الزمالك كان الفريق يحتفل بأهداف في الأهلي وقت منافستنا على الدوري وأنا كنت حزينا، كان لدي ثقة في عودتي يوما ما للأهلي".

وأتم "لم أر من إمام عاشور أي شيء يخص الزمالك، هناك الكثير من الشائعات بأنه يشاهد مباريات الزمالك، أنا عندما لا توجد مباريات أو تدريبات أشاهد جميع المباريات بصورة طبيعية وبالتأكيد هناك لاعبون من الزمالك كانوا يشاهدون نهائي دوري أبطال إفريقيا لكن هناك من يريدون وقوع إمام وهذا لن يحدث".

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