انتهت نهائي المؤتمر الأوروبي - أولمبياكوس (1)-(0) فيورنتينا.. اللقب يوناني بقدم عربي

الأربعاء، 29 مايو 2024 - 22:05

كتب : FilGoal

أيوب الكعبي - أولمبياكوس - فيورنتينا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أولمبياكوس اليوناني وفيورنتينا الإيطالي في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2023-24.

ويأمل أولمبياكوس في تحقيق أول لقب أوروبي بتاريخ اليونان.

فيما يسعى فيورنتينا للفوز بلقب أوروبي لأول مرة منذ عام 1961 عندما حقق لقب كأس الكؤوس الأوروبية.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 115: أيوب الكعبي يسجل الأول الهدف

بداية الشوط الإضافي الثاني

نهاية الشوط الإضافي الأول

ق 96: تسديدة من يوفيتيتش يبعدها الحارس ببراعة لركنية.

بداية الشوط الإضافى الأول

نهاية الشوط الثاني

ق 80: رأسية إيبورا تمر بجوار القائم الأيمن لفيورنتينا

ق 69: ماذا أهدرت يا كوامي!!

ق 64: رأسية ميلينكوفيتش تمر بجوار القائم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 9: هدف أول لفيورنتينا عن طريق ملينكوفيتش لكن ألغي بداعي التسلل

بداية اللقاء

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