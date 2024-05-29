انتهت نهائي المؤتمر الأوروبي - أولمبياكوس (1)-(0) فيورنتينا.. اللقب يوناني بقدم عربي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أولمبياكوس اليوناني وفيورنتينا الإيطالي في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2023-24.

ويأمل أولمبياكوس في تحقيق أول لقب أوروبي بتاريخ اليونان.

فيما يسعى فيورنتينا للفوز بلقب أوروبي لأول مرة منذ عام 1961 عندما حقق لقب كأس الكؤوس الأوروبية.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 115: أيوب الكعبي يسجل الأول الهدف

بداية الشوط الإضافي الثاني

نهاية الشوط الإضافي الأول

ق 96: تسديدة من يوفيتيتش يبعدها الحارس ببراعة لركنية.

بداية الشوط الإضافى الأول

نهاية الشوط الثاني

ق 80: رأسية إيبورا تمر بجوار القائم الأيمن لفيورنتينا

ق 69: ماذا أهدرت يا كوامي!!

ق 64: رأسية ميلينكوفيتش تمر بجوار القائم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 9: هدف أول لفيورنتينا عن طريق ملينكوفيتش لكن ألغي بداعي التسلل

بداية اللقاء