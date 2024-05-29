طريق الزمالك - طلائع الجيش يفوز على بورفؤاد ويحجز مقعدا في ثمن نهائي الكأس

حجز طلائع الجيش مقعدا في ثمن نهائي كأس مصر عقب الفوز على بورفؤاد.

وفاز طلائع الجيش على بورفؤاد بهدف دون رد ضمن دور الـ32 من كأس مصر.

وسجل النيجيري جودوين شيكا هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 44.

طلائع الجيش حجز مقعدا في ثمن النهائي ليواجه الفائز من مباراة الزمالك أمام بروكسي.

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جووووووووول .. جودين يتقدم لطلائع الجيش على بور فؤاد بهدف من ركلة جزاء⚽#كأس_مصر pic.twitter.com/KD0fYherSw — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 29, 2024

وبدأ طلائع الجيش المباراة بضغط هجومي وأهدر كريم طارق الفرصة الأولى في المباراة.

وتوغل حميد ماو لاعب طلائع الجيش وسط دفاعات بورفؤاد ونجح في الحصول على ركلة جزاء عند الدقيقة 42.

ونجح جودوين شيكا في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 44 بعدما سدد ركلة الجزاء بنجاح.

ومع بداية الشوط الثاني كثف نادي بورفؤاد هجماته بحثا عن تسجيل هدف التعادل.

وأبعد عمر رضوان حارس مرمى طلائع الجيش فرصة مؤكدة بعد عرضية خطيرة من الجهة اليمنى.

وحافظ طلائع الجيش على تقدمه بهدف جودوين حتى نهاية المبارلة لينتظر الفائز من الزمالك أمام بروكسي.