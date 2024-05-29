الكشف عن موعد بداية مباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026

الأربعاء، 29 مايو 2024 - 21:36

كتب : FilGoal

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كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الأربعاء موعد انطلاق مباراة مصر ضد غينيا بيساو في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويحل منتخب مصر ضيفا على غينيا بيساو في العاشر من شهر يونيو المقبل في الجولة الرابعة من التصفيات.

وستنطلق المباراة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

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يذكر أن منتخب مصر سيواجه بوركينا فاسو في استاد القاهرة في السادس من شهر يونيو المقبل في الجولة الثالثة في العاشرة مساء.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة بست نقاط عقب فوزه على جيبوتي وسيراليون.

فيما يحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثاني بأربع نقاط.

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