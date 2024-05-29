أزمة في ريال مدريد بسبب رودريجو.. توضيح من اللاعب وتسريبات ملكية

الأربعاء، 29 مايو 2024 - 21:31

كتب : FilGoal

ريال مدريد - مانشستر سيتي - رودريجو

اندلعت أزمة داخل جدران ريال مدريد عقب التصريحات التي أدلى بها لاعب الفريق رودريجو قبل أيام قليلة من نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بروسيا دورتموند.

رودريجو سيلفا

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وسُئل اللاعب البرازيلي حول اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بضمه وأجاب "كل شيء يمكن أن يحدث".

وواصل "السنوات التي قضيتها هنا كانت ممتعة بالنسبة لي وكما قلت دائما أريد أن أكون في هذا النادي، لكن سنرى ماذا سيحدث".

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وأثيرت العديد من التكهنات حول مستقبل رودريجو بسبب اقتراب ريال مدريد من ضم كيليان مبابي من باريس سان جيرمان ما يهدد مشاركة اللاعب البرازيلي بشكل أساسي.

ويرتبط رودريجو بتعاقد مع ريال مدريد حتى عام 2028.

وبعدها نشر صاحب الـ23 عاما تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" قال فيها: "حدث موقف مزعج للغاية اليوم، إذ تم إخراج المقابلة التي أجريتها اليوم من سياقها".

واستفاض "لأكون صريحا جدا أنا سعيد للغاية في ريال مدريد وأعيش حلما كل يوم ولا يخطر على بالي أن أترك نادي حياي".

وأتم "الآن لنواصل صناعة التاريخ نحو اللقب الـ15، هلا مدريد ولا شيء آخر".

لكن ذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها أن كلمات اللاعب البرازيلي لم تعجب إدارة ريال مدريد بسبب اقتراب نهائي دوري أبطال أوروبا ولا يريدون صرف انتباه الفريق عن تلك المباراة.

وأكد التقرير أن الحوار الذي أجراه رودريجو يؤكد رغبته في البقاء مع الفريق لكن إن فقد مركزه فسوف يفكر في خيارات أخرى مثل أي لاعب.

ريال مدريد رودريجو
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