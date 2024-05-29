إمام محمدين يعود لقيادة قطاع ناشئين الاتحاد مجددا

عاد إمام محمدين لقيادة قطاع ناشئين الاتحاد السكندري مجددا.

وأتم محمد مصيلحي رئيس الاتحاد اتفاقه مع محمدين لتولي المهمة والاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة لقطاع الناشئين لكرة القدم هذا الموسم.

وأوضح محمد مصيلحى بأن مجلس إدارة النادي تواصل مع الكابتن القدير إمام محمدين للعودة لقيادة القطاع من جديد.

وحقق محمدين نجاحات كبيرة خلال فترة تواجده كرئيس لقطاع الناشئين بنادى الاتحاد السكندرى على مستوى جميع الفرق بالقطاع، كما أنه يملك سجل حافل و خبرة كبيرة على مدار السنوات السابقة بهذا القطاع الهام وأنه أصبح أحد العلامات المميزة والبارزة فى اكتشاف وتنمية مهارات وقدرات المواهب الشابة.

وشدد رئيس النادى بأنه سوف يسعى جاهدا ومجلس الإدارة لتوفير كافة مقومات النجاح لقطاع الناشئين لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة مؤكدا بأنه يثق تماما في القدرات الكبيرة إمام محمدين، متمنيا له النجاح والتوفيق في قيادته قطاع الناشئين بنادى الاتحاد السكندرى وإمداد الفريق الأول بالمواهب القادرة على تمثيل زعيم الثغر.

وعُرف إمام محمدين بتولى قطاع ناشئين إنبي لسنوات طويلة ثم تولى مهمة قطاع ناشئين الاتحاد في 2021 ولمدة عامين وعاد لإنبي في يونيو 2023.

ثم تولى قطاع ناشئين مودرن فيوتشر في أبريل الماضي، والآن يعود للاتحاد السكندري بعد عام على رحيله.