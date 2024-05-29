كرة طائرة- من بلاد السامبا إلى القاهرة .. البرازيلي كارلوس شوانكي مدربا للزمالك

أعلن نادي الزمالك تعاقده مع المدرب البرازيلي كارلوس شوانكي لتولي تدريب فريق الطائرة بالنادي.

وسيقود شوانكي تدريب الزمالك بداية من الموسم المقبل.

وسبق للبرازيلي البالغ من العمر 50 عاما خوض العديد من التجارب التدريبية.

وقاد شوانكي تدريب منتخب البرازيل في الفترة من 2019-2023.

كما تولى المدرب البرازيل تدريب أندية الهلال السعودي والريان القطري ومنتخب البحرين.

وخاض شوانكي اخر تجاربه التدريبية مع منتخب المكسيك قبل اتفاقه مع الزمالك.

فريق الكرة الطائرة بنادي الزمالك خسر مسابقات الدوري والكأس والسوبر على يد الأهلي غريمه التقليدي.