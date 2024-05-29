تشكيل نهائي دوري المؤتمر - الكعبي يقود أولمبياكوس.. وبيلوتي في هجوم فيورنتينا

يقود المغربي أيوب الكعبي هجوم أولمبياكوس اليوناني في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 2023-24 ضد فيورنتينا الإيطالي.

ويلتقي الفريقان في العاشرة مساءً على ملعب إيجا صوفيا ستيديوم في إثينا باليونان.

ويأمل خوسيه لويس ميليندبار المدير الفني لأولمبياكوس حصد لقب الدوري الأوروبي للموسم الثاني تواليا بعد قاد إشبيلية الموسم الماضي للفوز باللقب على حساب روما الإيطالي.

ويسعى أولمبياكوس ليصبح أول فريق يوناني تحقيقا للقب أوروبي في التاريخ.

فيما يسعى فيورنتينا لحصد اللقب الأوروبي الأول له منذ 1961 عندما فاز بلقب كأس الكؤوس الأوروبية حينها.

ويرغب الفيولا في حصد اللقب الذي خسره بنهائي الموسم الماضي أمام وست هام الإنجليزي بنتيجة 2-1.

وجاء تشكيل أولمبياكوس

حراسة المرمى: كوستاس تزولاكيس

الدفاع: روديني – باناجيوتيس ريتسوس – دافيد كارمو - فرانسيسكو أورتيجا

الوسط: فيستني إيبورا – سانتياجو هيزي

أمامهما: شيكينيو - دانييل بودينس – كوستاس فورتونيس

الهجوم: أيوب الكعبي

فيما جاء تشكيل فيورنتينا

حراسة المرمى: بيترو تيراشيانو

الدفاع: دودو – لوكاس مارتينيز كوارتا – نيكولا ميلينكوفيتش – كريستيانو بيراجي

الوسط: رولاندو ماندراجورا – جياكومو بونافينتورا – أرتور ميلو

الهجوم: نيكولاس جونزاليس – كريستيان كوامي – أندريا بيلوتي

ويتصدر الكعبي ترتيب هدافي دوري المؤتمر الأوروبي برصيد 10 أهداف في النسخة الحالية.

وفي حال حقق فيورنتينا اللقب سيتأهل إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل، وسيتأهل تورينو تاسع ترتيب الدوري الإيطالي لدوري المؤتمر الأوروبي، وإذا خسر الفيولا سيتأهل لدوري المؤتمر الأوروبي مجددا كونه احتل المركز الثامن في الترتيب محليا.