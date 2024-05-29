انتهت كأس مصر - طلائع الجيش (1)-(0) بورفؤاد.. رابع المتأهلين

يلعب طلائع الجيش أمام بورفؤاد ضمن دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة طلائع الجيش أمام بورفؤاد بكأس مصر.

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نهاية المباراة

ق78 تسديدة مباشرة على المرمى من ضربة ثابتة تمر أعلى مرمى طلائع الجيش

ق77 ضربة ثابتة لنادي بورفؤاد على حدود منطقة الجزاء

ق50 عمر رضوان حارس مرمى طلائع الجيش يبعد كرة عرضية خطيرة من الجهة اليمنى

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق44 جودوين شيكا يسجل الهدف الأول لطلائع الجيش بعدما سدد ركلة جزاء بنجاح

ق42 ركلة جزاء لطلائع الجيش بعد تدخل قوي على حميد ماو لاعب الطلائع

ق18 تسديدة قوية من كريم طارق نمر بجوار المرمى بقليل في فرصة خطيرة

انطلاق المباراة