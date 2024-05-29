حوار فيتوريا - عن حقيقة تدخل حازم إمام وسبب نتيجة منتخب مصر في أمم إفريقيا.. ومستقبله

تحدث روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر عن كواليس فترته مع الفراعنة.

وكشف فيتوريا حقيقة تدخل حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في عمله وفرض لاعبين لضمهم بالقائمة.

وأجرى البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر حوارا عبر برنامج إنسايد سبورتس عبر قناة SSC.

وكل ذلك على لسان فيتوريا:

حقيقة التدخل في عمله والمصاعب

"تدخل حازم إمام؟ هذه أول مرة اسمع عن تقرير قدمته يتهم أحدا بفرض لاعبين عليّ لضمهم في منتخب مصر، هذا لا يمكن أن يحدث معي وأنا من قمت باختيار اللاعبين الذين وثقت أنهم الأفضل في تلك اللحظة ولم يعرف أحدا بقائمة كأس الأمم إلا قبل الإعلان عنها بساعة واحدة فقط".

"كان لدينا بعض المشاكل في التنظيم ولكن لم يتدخل أحد في عملي على الإطلاق، ولم أطلع أحدا على قائمتي لأمم إفريقيا إلا قبل ساعة من الإعلان الرسمي وهذا أمر فرضته منذ البداية".

"بدأنا مهمتنا مع منتخب مصر بشكل جيد ولم نخسر خلال 18 مباراة سوى مرة واحدة وكانت مواجهة ودية، هذا الأمر خلق توقعات كبيرة لدى الجمهور المصري لكن في أمم إفريقيا".

أمم إفريقيا

"هناك تفاصيل تقرر مصير المباريات ولا يمكن التحكم بها مثل نوعية الفندق الذي نقيم فيه أو نوعية العشب والمسافة بين مقر الإقامة والتدريب التي تصل لساعة ثم جودة اللاعبين".

"منتخب مصر كان يضم لاعبين محترفين في الخارج بالإضافة للاعبين من الدوري المصري لكن كان هناك تفاوت في الأداء بينهم ولم يحدث الانسجام والنتيجة لم تكن على مستوى التوقعات".

"إذا كان اللاعبون الكبار في مستواهم بأمم إفريقيا كنا سنقدم بطولة أفضل لكن هذه من الأمور التي لا نتحكم فيها، وأنا أحببت العمل في مصر مع تلك المجموعة من اللاعبين".

"تحسن الأداء في غياب صلاح؟ خسرنا لاعبا فريدا بإصابته وهذا أمر ليس سهلا على المنتخب أو أي فريق لأنه لاعب مهم سواء للفريق أو اللاعبين فعندما يتواجد في الملعب يكون هناك احترام وخوف من الخصم".

"لم تكن النتيجة في أمم إفريقيا على مستوى التوقعات وهناك افتقاد للرؤية بعيدة المدى، وفي تلك اللحظة فهمت صعوبة استمراري لأن الأجواء (تكهربت) بعض الشيء ولكنني أحببت مصر والعمل مع اللاعبين".

"إعلان كلوب رحيل صلاح؟ لم يكن هناك موضوع أو قصة تُحكى، صلاح أصيب ورحل وانتهى الأمر، الأمر كان صعبا علينا لأن صلاح لاعب كبير جدا ولا يمكن تعويضه".

"تصريحات أيمن عبد العزيز؟ بالتأكيد التكتيك نسبته أكثر من 10% في كرة القدم ولكن ربما مساعدي اختلط عليه الأمر لأننا كنا نقوم بالكثير من العمل لتحضير اللاعبين ذهنيا".

المستقبل ومقارنة ميسي ورونالدو

"أتمنى العودة للسعودية، أشعر أنني لم أنه عملي هناك لأنني كنت بطلا للدوري مع النصر في موسم صعب ومعقد، وربما عليّ أن أعود للسعودية لكن لا أعلم متى".

"أتوقع أن يحقق منتخب البرتغال نتائج مبهرة في اليورو بسبب جودة اللاعبين، ومرشح للتتويج ولكنني الآن وبعد أمم إفريقيا أدركت أن هناك تفاصيل مختلفة قد تؤثر على النتائج وتغير مسار كل شيء".

"الأفضل بين ميسي ورونالدو؟ ميسي لاعب رائع ولكن ما قام ويقوم به رونالدو ليس سهلا على أي لاعب آخر، وأشك في قدرة غيره على النجاح وأن يكون هداف كل بطولة يذهب لها وإذا حللنا مسيرة كل واحد منهما، سنجد رونالدو أفضل وأيضا لأنني برتغالي".