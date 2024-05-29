برنامج تأهيلي لـ فتوح في معسكر منتخب مصر

يخضع أحمد فتوح لاعب الزمالك ومنتخب مصر لبرنامج تأهيلي تحت إشراف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر خلال المعسكر.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

واشتكى اللاعب من آلام في العضلة الضامة عقب نهاية مباراة فريقه الزمالك أمام الاتحاد السكندري بعد التواصل الذي تم مع الجهاز الطبي لنادي الزمالك عقب المباراة.

ووضع الجهاز الطبي لمنتخب مصر برنامجا تأهيليا للاعب قبل مباراة بوركينا فاسو المقرر لها 6 يونيو المقبل باستاد القاهرة.

ويؤدي منتخب مصر أولى تدريباته اليوم باستاد القاهرة في التاسعة مساء اليوم الأربعاء.

ويلتقي منتخب مصر مع بوركينا فاسو يوم 6 يونيو.

فيما تقام مباراة مصر ضد غينيا بيساو يوم 10 يونيو.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة بست نقاط عقب فوزه على جيبوتي وسيراليون.

فيما يحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثاني بأربع نقاط.