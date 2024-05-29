أولى مفاجآت كأس مصر.. الترسانة يقصي المقاولون ويتأهل لثمن النهائي

الأربعاء، 29 مايو 2024 - 19:06

كتب : محمد سمير

أحمد شيكو - هدف الترسانة أمام المقاولون العرب

حسم فريق الترسانة مقعده في ثمن نهائي كأس مصر بعد إقصاء المقاولون العرب.

ويعتبر الترسانة أول فرق القسم الثاني تأهلا لثمن نهائي كأس مصر في أولى مفاجآت البطولة بالموسم الجاري.

وتغلب الترسانة على المقاولون العرب بهدف دون مقابل سجله أحمد شيكو.

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وسجل شيكو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 46 قبل ثواني من الشوط الأول.

وتوالت الهجمات في الشوط الثاني بحثا عن التعادل للمقاولون مع تراجع الترسانة للدفاع.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للمقاولون العرب في الدقيقة 71.

وفشل أمير عابد في تسجيل التعادل بعدما ارتطمت ركلة الجزاء في القائم الأيمن.

ويتأهل الترسانة لثمن نهائي كأس مصر لأول مرة منذ موسم 2019 - 2020 والتي خرج فيها أمام الأهلي.

وتخطى الترسانة ثمن النهائي آخر مرة في موسم 2008 - 2009 عندما خسر الشواكيش أمام إنبي بركلات الترجيح.

وينتظر الترسانة المتأهل من مواجهة بلدية المحلة والجونة في ثمن النهائي.

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