الكشف عن معلقي نهائي أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند

كشفت شبكة "بي إن سبورتس" اليوم الأربعاء النقاب عن معلقي نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيقام النهائي السبت المقبل في ملعب ويمبلي بين ريال مدريد الإسباني وبروسيا دورتموند الألماني.

وأسندت مهمة التعليق على المباراة لكل من حفيظ دراجي وخليل بلوشي.

ويطمح ريال مدريد للفوز باللقب للمرة الثانية خلال آخر ثلاث سنوات والـ15 في تاريخه بشكل عام.

أما دورتموند فيأمل في الفوز باللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد سنة 1997.

وستنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وكان ريال مدريد بلغ النهائي بعدما عبر عقبة كل من لايبزيج ومانشستر سيتي وبايرن ميونيخ.

فيما وصل دورتموند لتلك المرحلة بعدما فاز على كل من أيندهوفن وأتليتكو مدريد وباريس سان جيرمان.