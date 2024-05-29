مدحت شلبي معلقا على دربي الهلال والنصر في نهائي كأس ملك السعودية

يتولى المعلق المصري مدحت شلبي مهمة التعليق على مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويلعب الهلال أمام النصر في نهائي مرتقب يوم الجمعة المقبل ضمن نهائي كأس ملك السعودية.

ويستضيف استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة) مباراة الهلال أمام النصر في تمام الساعة التاسعة مساء.

وعلم FilGoal.com أن مدحت شلبي سيعلق على مباراة الهلال أمام النصر خلال البطولة المذاعة حصريا عبر قنوات SSC السعودية.

ويدخل الهلال المباراة بقيادة هدافه الصربي ألكسندر ميتروفيتش بمعنويات مرتفعة بعدما حسم لقبي الدوري السعودي للمحترفين وكأس السوبر السعودي في انتظار تحقيق اللقب المحلي الثالث بالموسم الحالي.

في المقابل يسعى النصر بقيادة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لحمل أول ألقابه المحلية في الموسم الحالي بعدما تفوق على الهلال وفاز عليه في نهائي البطولة العربية للأندية قبل انطلاق الموسم.

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