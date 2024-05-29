مدحت شلبي معلقا على دربي الهلال والنصر في نهائي كأس ملك السعودية

الأربعاء، 29 مايو 2024 - 18:52

كتب : محمود حمدي

مدحت شلبي

يتولى المعلق المصري مدحت شلبي مهمة التعليق على مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويلعب الهلال أمام النصر في نهائي مرتقب يوم الجمعة المقبل ضمن نهائي كأس ملك السعودية.

ويستضيف استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة (الجوهرة المشعة) مباراة الهلال أمام النصر في تمام الساعة التاسعة مساء.

أخبار متعلقة:
بايرن ميونيخ يعين كومباني مديرا فنيا إيقاف لاعب المقاولون مباراتين وتغريم العشري ضمن عقوبات الرابطة للجولة 25 محمد شريف ينتظم في معسكر منتخب مصر يورو 2024 – كومان يعلن قائمة هولندا "المدرسية".. فان دايك وفريمبونج ولاعب الاتفاق ينضمون

وعلم FilGoal.com أن مدحت شلبي سيعلق على مباراة الهلال أمام النصر خلال البطولة المذاعة حصريا عبر قنوات SSC السعودية.

Image

ويدخل الهلال المباراة بقيادة هدافه الصربي ألكسندر ميتروفيتش بمعنويات مرتفعة بعدما حسم لقبي الدوري السعودي للمحترفين وكأس السوبر السعودي في انتظار تحقيق اللقب المحلي الثالث بالموسم الحالي.

في المقابل يسعى النصر بقيادة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لحمل أول ألقابه المحلية في الموسم الحالي بعدما تفوق على الهلال وفاز عليه في نهائي البطولة العربية للأندية قبل انطلاق الموسم.

مدحت شلبي الهلال السعودي النصر السعودي رونالدو
نرشح لكم
الاتحاد السعودي يمنع الحراس الأجانب في دوري الدرجة الأولى الأفضل في الدوري السعودي - رونالدو الهداف برقم تاريخي.. وسيطرة هلالية يقترب من النصر؟ شيفاز يعلن رحيل هييرو من منصب المدير الرياضي الهلال يجدد تعاقد جيسوس مدير الدوري السعودي يعلق على إمكانية ضم صلاح ودي بروين مدير رابطة الدوري السعودي: جاهزون لاستقبال مورينيو بشرط نيفيز: نتواجد في أكثر بلاد العالم أمانا.. ولم يتم الاهتمام بي في إنجلترا مثل السعودية كريستيانو رونالدو: أتمنى العدل في نهائي الكأس أمام الهلال
أخر الأخبار
الكعبي يضع الذهب على عنق المراهق.. أولمبياكوس بطل المؤتمر الأوروبي أمام فيورنتينا 5 ساعة | الكرة الأوروبية
وكيل ميكالي: توقعنا مستوى أعلى في التحضير لـ أولمبياد باريس 5 ساعة | الكرة المصرية
كهربا: ليست لدي مشكلة مع الزمالك وأتمنى قمة ودية لصالح فلسطين.. وتوقعت التواجد بالمنتخب 6 ساعة | الدوري المصري
مران منتخب مصر - تدريبات بدنية وفنية في اليوم الأول استعدادا لتصفيات كأس العالم 6 ساعة | منتخب مصر
كهربا: كولر استفزني بتصريحه ولا يوجد في الأهلي مصطلح النجم الأوحد.. وتغير تاريخي مع الأحمر 6 ساعة | الدوري المصري
الاتحاد السعودي يمنع الحراس الأجانب في دوري الدرجة الأولى 6 ساعة | سعودي في الجول
"هذا لم يحدث".. كهربا يكشف كواليس لقطة إمام عاشور في نهائي كأس مصر 6 ساعة | الدوري المصري
الأفضل في الدوري السعودي - رونالدو الهداف برقم تاريخي.. وسيطرة هلالية 7 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يلتقيان في نهائي للمرة الثالثة.. موعد مباراة الأهلي والزمالك المبدئي في سوبر إفريقيا 2 قائمة منتخب مصر – عودة صلاح والشناوي وزيزو.. وانضمام نجمي إنبي والزمالك لأول مرة 3 مصدر من هدرسفيلد لـ في الجول: سنشكو بيراميدز لدى فيفا بسبب رمضان صبحي 4 انتهت نهائي دوري اليد - الأهلي (27)-(21) الزمالك.. اللقب في الجزيرة