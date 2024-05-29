بايرن ميونيخ يعين كومباني مديرا فنيا

أعلن نادي بايرن ميونيخ تعاقده مع فينسنت كومباني كمدير فني جديد للفريق لمدة ثلاثة مواسم.

ورحل البلجيكي كومباني -38 عاما- عن فريق بيرنلي الإنجليزي الذي قاده الموسم الماضي.

وكشف بايرن ميونيخ في إعلانه الرسمي التعاقد مع كومباني حتى صيف 2027 ولم يكشف عن التفاصيل المالية.

وصرح كومباني عبر موقع بايرن ميونيخ الرسمي قائلا: "أتطلع إلى التحدي الذي يواجهه بايرن ميونيخ، وشرف عظيم لي التمكن من العمل في هذا النادي".

وتابع "بايرن ميونيخ مؤسسة كبيرة وكمدرب عليك أن تدافع عن هويتك، أحب امتلاك الكرة والإبداع وعلينا أن نكون شرسين على أرض الملعب".

وتوصل بايرن إلى اتفاق مع بيرنلي الإنجليزي بشأن الحصول على خدمات مدربه البلجيكي.

وكشفت شبكة سكاي سبورت ألمانيا في وقت سابق أن بايرن توصل إلى اتفاق مع بيرنلي بشأن الأمور المالية لترك كومباني.

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة بين بايرن وبيرنلي بشأن كومباني، حيث كان يرغب النادي الإنجليزي في الحصول على مبلغ مالي 20 مليون جنيه إسترليني مقابل تركه بينما كان يرغب بايرن في دفع 10 ملايين فقط.

وكان المدرب البلجيكي هو الأقرب في الفترة الأخيرة من تدريب الفريق البافاري بعد فشل المفاوضات مع الإيطالي روبيرتو دي زيربي مدرب برايتون السابق، والألماني أوليفير جلاسنر مدرب كريستال بالاس.

وأنهى بايرن ميونيخ الموسم الماضي في ألمانيا دون الحصول على أي بطولة، واحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري.

واحتل كومباني رفقة بيرنلي المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وهبط لدوري القسم الثاني.

ولعب كومباني من قبل في فريق هامبورج الألماني من 2006 حتى 2008 قبل الانتقال إلى مانشستر سيتي.

ورحل توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ بعد انتهاء الموسم مثلما كان الاتفاق بالمغادرة بعد انتهاء منافسات الفريق.

ورفض أكثر من مدرب تولي مسؤولية تدريب بايرن ميونيخ مثل رالف رانجنيك ويوليان ناجلزمان.