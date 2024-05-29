إيقاف لاعب المقاولون مباراتين وتغريم العشري ضمن عقوبات الرابطة للجولة 25

أعلنت رابطة الأندية المصرية عقوبات الجولة 25 من مسابقة الدوري المصري طبقا للائحة المسابقات عن موسم 2023 - 2024.

وشهدت العقوبات إيقاف عبد الرحمن أكمل لاعب المقاولون العرب لمدة مباراتين بسبب الطرد العنيف.

كما تعرض طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري لغرامة مالية قيمتها 20 ألف جنيه لعدم حضور المؤتمر الصحفي.

وجاءت عقوبات الجولة 25 كالآتي:

مباراة الداخلية × المقاولون العرب:

إيقاف عبد الرحمن أكمل لاعب فريق المقاولون العرب لمدة مبارتين وذلك للطرد للعب العنيف.

إيقاف أحمد علاء الدين لاعب فريق المقاولون العرب لمدة مباراة وذلك للطرد للحصول على إنذارين.

مباراة مودرن فيوتشر × المصري:

إيقاف ميدو جابر لاعب فريق المصري لمدة مباراة وذلك بسبب الطرد للحصول على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة بيراميدز × الجونة:

إيقاف مروان حمدي لاعب فريق بيراميدز لمدة مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد للحصول على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة الاتحاد السكندري × الزمالك:

توقيع غرامة مالية على طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري قيمتها 20 ألف جنيه وذلك لعدم حضور المؤتمر الصحفي.