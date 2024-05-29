إيقاف لاعب المقاولون مباراتين وتغريم العشري ضمن عقوبات الرابطة للجولة 25

الأربعاء، 29 مايو 2024 - 18:02

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - سيراميكا كليوباترا - طارق العشري

أعلنت رابطة الأندية المصرية عقوبات الجولة 25 من مسابقة الدوري المصري طبقا للائحة المسابقات عن موسم 2023 - 2024.

وشهدت العقوبات إيقاف عبد الرحمن أكمل لاعب المقاولون العرب لمدة مباراتين بسبب الطرد العنيف.

كما تعرض طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري لغرامة مالية قيمتها 20 ألف جنيه لعدم حضور المؤتمر الصحفي.

أخبار متعلقة:
مواعيد مباريات الأربعاء 29 مايو - كأس مصر.. ونهائي دوري المؤتمر الأوروبي كرة سلة – إقامة نهائي الدوري بين الأهلي والاتحاد السكندري بحكام أجانب بمشاركة مورينتس وماسكيرانو وجودين.. لا ليجا تقيم موسم الدوري الإسباني كرة سلة - لمواجهة الأهلي.. الاتحاد يحسم تأهله إلى نهائي الدوري بفوز ثالث على سبورتنج

وجاءت عقوبات الجولة 25 كالآتي:

مباراة الداخلية × المقاولون العرب:

إيقاف عبد الرحمن أكمل لاعب فريق المقاولون العرب لمدة مبارتين وذلك للطرد للعب العنيف.

إيقاف أحمد علاء الدين لاعب فريق المقاولون العرب لمدة مباراة وذلك للطرد للحصول على إنذارين.

مباراة مودرن فيوتشر × المصري:

إيقاف ميدو جابر لاعب فريق المصري لمدة مباراة وذلك بسبب الطرد للحصول على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة بيراميدز × الجونة:

إيقاف مروان حمدي لاعب فريق بيراميدز لمدة مباراة واحدة وذلك بسبب الطرد للحصول على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة الاتحاد السكندري × الزمالك:

توقيع غرامة مالية على طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري قيمتها 20 ألف جنيه وذلك لعدم حضور المؤتمر الصحفي.

الدوري المصري الاتحاد السكندري طارق العشري المقاولون العرب رابطة الأندية
نرشح لكم
إمام محمدين يعود لقيادة قطاع ناشئين الاتحاد مجددا بدر حامد رئيسا لقطاع الناشئين في الزمالك عضو إدارة الأهلي: نحزن إذا فزنا بـ20 بطولة من أصل 23 كريم فؤاد: موسيماني جعلني أمر بفترة سيئة.. ومستوى إمام عاشور بعيد عن أي لاعب آخر شيكابالا: "مستعد أروح للشيبي لحل أزمة الشحات".. ورفضت رحيل شوبير عن الأهلي المدير التنفيذي للأهلي: الخطيب لم ينفذ البرنامج الطبي الخاصة به بسبب نهائي إفريقيا شيكابالا يتحدث عن - تحقيق العدل.. وفتوح وإمام عاشور ودعم نجم الأهلي كريم فؤاد يكشف كيف أفسد أخطر هجمة للترجي ضد الأهلي في نهائي إفريقيا
أخر الأخبار
طريق الزمالك - طلائع الجيش يفوز على بورفؤاد ويحجز مقعدا في ثمن نهائي الكأس 52 ثاتيه | الكرة المصرية
كرة يد - في زغرب.. تحديد مواعيد مباريات منتخب مصر بـ بطولة العالم 2025 4 دقيقة | رياضات أخرى
كرة يد - مصر رفقة كرواتيا في مجموعات بطولة العالم 2025.. وطريق الفراعنة 14 دقيقة | رياضات أخرى
الكشف عن موعد بداية مباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026 23 دقيقة | منتخب مصر
أزمة في ريال مدريد بسبب رودريجو.. توضيح من اللاعب وتسريبات ملكية 29 دقيقة | الدوري الإسباني
إمام محمدين يعود لقيادة قطاع ناشئين الاتحاد مجددا 43 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة- من بلاد السامبا إلى القاهرة .. البرازيلي كارلوس شوانكي مدربا للزمالك 52 دقيقة | كرة طائرة
تشكيل نهائي دوري المؤتمر - الكعبي يقود أولمبياكوس.. وبيلوتي في هجوم فيورنتينا 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يلتقيان في نهائي للمرة الثالثة.. موعد مباراة الأهلي والزمالك المبدئي في سوبر إفريقيا 2 قائمة منتخب مصر – عودة صلاح والشناوي وزيزو.. وانضمام نجمي إنبي والزمالك لأول مرة 3 مصدر من هدرسفيلد لـ في الجول: سنشكو بيراميدز لدى فيفا بسبب رمضان صبحي 4 انتهت نهائي دوري اليد - الأهلي (27)-(21) الزمالك.. اللقب في الجزيرة