محمد شريف ينتظم في معسكر منتخب مصر

الأربعاء، 29 مايو 2024 - 17:40

كتب : هاني العوضي

احتفال محمد شريف بهدفه ضد الهلال

انتظم محمد شريف في معسكر منتخب مصر المقام حاليا استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

محمد شريف

النادي : الخليج

مصر

وكان انتظم في معسكر منتخب مصر 24 لاعبا عدا محمد شريف ومحمد صلاح، قبل أن ينضم الأول للفراعنة اليوم الأربعاء.

وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد أوضح قبل أيام أن صلاح سينضم لمعسكر منتخب مصر يوم السبت المقبل.

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ويلتقي منتخب مصر مع بوركينا فاسو يوم 6 يونيو.

فيما تقام مباراة مصر ضد غينيا بيساو يوم 10 يونيو.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة بست نقاط عقب فوزه على جيبوتي وسيراليون.

فيما يحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثاني بأربع نقاط.

محمد شريف مصر منتخب مصر
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