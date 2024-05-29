يورو 2024 – كومان يعلن قائمة هولندا "المدرسية".. فان دايك وفريمبونج ولاعب الاتفاق ينضمون

من داخل مدرسة هولندية أعلن رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا قائمة فريقه المستدعاة لخوض منافسات يورو 2024.

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب هولندا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو لكومان وكأنه مدير للمدرسة وهو يعلن اسم الطلاب الذين تم استدعائهم للانضمام للفريق المدرسي.

وجاءت القائمة النهائية التي ضمت 26 لاعبا كالتالي:

حراسة المرمى: جاستن بيلو (فينورد الهولندي)- مارك فليكين (برينتفورد الإنجليزي)- برات فيربوجين (برايتون الإنجليزي)

الدفاع: فيرجيل فان دايك (ليفربول الإنجليزي)- ناثان أكي (مانشستر سيتي الإنجليزي)- دالي بليند (جيرونا الإسباني)- ماتياس دي ليخت (بايرن ميونيخ الألماني)- ستيفان دي فري (إنتر ميلان الإيطالي)- دينزيل دومفريز (إنتر ميلان الإيطالي- جيريمي فريمبونج (باير ليفركوزن الهولندي)- لوتشارل جيرترويدا (فينورد الهولندي)- ميكي فان دي فين (توتنام الإنجليزي)

الوسط: فرينكي دي يونج (برشلونة الإسباني)- ريان جرافينبيرخ (ليفربول الإنجليزي)- تيون كوبمينيرس (أتالانتا الإيطالي)- تيجاني ريندرز (ميلان الإيطالي)- جيردي شوتن (أيندهوفن الهولندي)- جورجينيو فينالدوم (الاتفاق السعودي)- جوي فيرمان (أيندهوفن الهولندي)

الهجوم: بريان بروبي (أياكس الهولندي)- ستيفن بيرجفاين (أياكس الهولندي)- ممفيس ديباي (أتليتكو مدريد الإسباني)- كودي جاكبو (ليفربول الإنجليزي)- دونيل مالين (بروسيا دورتموند الألماني)- تشافي سيمونز (لايبزيج الألماني)- فوت فيجورست (هوفنهايم الألماني)

وتقام يورو 2024 في ألمانيا في الفترة ما بين 14 يونيو إلى 14 يوليو.

ويلعب منتخب هولندا في المجموعة الرابعة بجوار كل من فرنسا وبولندا والنمسا.

ويبدأ منتخب هولندا مشواره في البطولة بملاقاة بولندا في 16 يونيو المقبل.

وفي الـ21 من الشهر ذاته يواجه فرنسا، ويختتم مشواره في دور المجموعات بملاقاة النمسا في 25 يونيو.