بدر حامد رئيسا لقطاع الناشئين في الزمالك

الأربعاء، 29 مايو 2024 - 16:51

كتب : إبراهيم رمضان

بدر حامد

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، تعيين بدر حامد رئيساً لقطاعات الناشئين لكرة القدم بالنادي في الفترة الحالية.

ووجه حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الشكر لمحمد حلمي رئيس قطاعات الناشئين السابق على الفترة التي قضاها.

وذلك بعد تقدمه باعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه متمنياً له التوفيق والنجاح، والاستفادة منه دائماً في أي منصب كأحد أبناء النادي المخلصين.

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وأكد حسين السيد أنه تم عقد جلسة مع بدر حامد لوضع كافة التفاصيل والترتيبات الخاصة بقطاعات الناشئين استعداداً للموسم الجديد، بالإضافة إلى التنسيق معه فيما يخص تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية الخاصة بفرق القطاعات.

وتولى محمد حلمي رئاسة قطاع الناشئين في الزمالك لمدة 5 شهور بداية من شهر ديسمبر الماضي، وذلك خلفا لـ إسماعيل يوسف.

الزمالك بدر حامد
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