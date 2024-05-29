تقرير: الزمالك ينافس العربي القطري على بنشرقي

ذكرت جريدة الراية القطرية أن الزمالك ينافس العربي القطري على ضم المغربي أشرف بنشرقي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

قبل أيام، انفصل بنشرقي عن ناديه الريان، مع نهاية الموسم المنصرم.

وأوضح التقرير أن بنشرقي لاعب نادي الريان أحد الخِيارات المطروحة على طاولة إدارة نادي العربي، لا سيما أن اللاعب أصبح حُرًا ويحقّ له التوقيع لأي نادٍ خلال الميركاتو الصيفي، بعد انتهاء تعاقده مع نادي الريان.

وأضاف التقرير أن الزمالك يُنافس العربي على استعادة نَجمه المغربي السابق.

ولعب بنشرقي لـ 3 سنوات بقميص نادي الزمالك، حيث انضم إليه في صيف 2019 قادما من الهلال السعودي.

وأفادت قنوات الكاس قبل أيام أن بنشرقي تلقى عروضا محلية قطرية، وعرضا آخر من فريق سعودي.

وانضم بنشرقي مطلع موسم 2023 - 2024 إلى الريان في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن نادي الجزيرة الإماراتي، في عقد يمتد لمدة موسم واحد.

وخاض الجناح المغربي البالغ 28 عاما 109 مباراة بقميص الزمالك سجل خلالها 41 هدفا وصنع 28.

كما توج بـ 6 ألقاب بواقع 2 دوري مصري و2 كأس مصر و1 كأس السوبر الإفريقي و1 كأس السوبر المصري.

ثم رحل بنشرقي عن القلعة البيضاء في صيف 2022 بنهاية عقده، متجها إلى الجزيرة.

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