كرة سلة – إقامة نهائي الدوري بين الأهلي والاتحاد السكندري بحكام أجانب
الأربعاء، 29 مايو 2024 - 15:30
كتب : هاني العوضي
أخطر الاتحاد المصري لكرة السلة كل من الأهلي والاتحاد السكندري بإقامة نهائي دوري بينهما بتحكيم أجنبي.
ويلعب الأهلي ضد الاتحاد السكندري في نهائي الدوري المصري للمحترفين لكرة السلة في سلسلة تمتد لـ5 مباريات.
ويتوج بالدوري الفائز بـ3 مباريات من سلسلة نهائي الدوري.
ويحمل الأهلي لقب الدوري من الموسم الماضي، بينما فاز الاتحاد السكندري الموسم الحالي بلقب كأس مصر.
وتأهل الأهلي لنهائي الدوري بعد تخطي الزمالك في نصف النهائي، بينما وصل الاتحاد للنهائي بالتغلب على سبورتنج.
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