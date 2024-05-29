بلاتر يكشف رأيه في إمكانية تنظيم مصر لـ كأس العالم

شدد جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي الكرة القدم "فيفا" السابق على صعوبة تنظيم مصر لبطولة كأس العالم.

وقال بلاتر عبر القناة الأولى المصرية: "بنهاية فترة عملي في فيفا عام 2015 حينما تم عزلي ومنعي من ممارسة عملي كرئيس للفيفا، المحكمة وميشيل بلاتيني انقلبوا ضدي ولكن ظهرت براءتي وأنا الآن رجل حر وسعيد".

"تنظيم مصر لكأس العالم ليس أمرا سهلا، ولا يتعلق بفيفا فقط، ولدينا كأس عالم قادم ينظم جزء منه في شمال إفريقيا ولكن هل مصر قادرة على تنظيم البطولة الآن؟ الآمر يعتمد على الأصوات واستعداد مصر للتنظيم ويجب أن يكون لدى مصر الصبر والعمل لمدة سنوات لتتطور أكثر لتكون جاهزة لتنظيم كأس العالم".

مصر كانت قد تقدمت بطلب استضافة كأس العالم 2010 ولكن الملف لم يحصل على أي صوت.

وتقام النسخة المقبلة من كأس العالم في أمريكا وكندا والمكسيك، بينما تقام نسخة 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال.