"هذه لحظتنا" برشلونة يعلن تعيين هانزي فليك مدربا للفريق

الأربعاء، 29 مايو 2024 - 14:48

كتب : FilGoal

هانزي فليك

أعلن نادي برشلونة تعيين هانزي فليك مدربا جديدا للفريق خلفا لتشافي هيرنانديز.

ويأتي تعيين فليك بعد دقائق من إعلان النادي فسخ تعاقده مع تشافي هيرنانديز وطاقمه الفني.

ونشر برشلونة مقطع فيديو لتقديم فليك كمدرب للفريق تحت عنوان "هذه لحظتنا".

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وأشارت صحيفة سبورت إلى أن فليك قد وقع على عقد تدريب برشلونة لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وسيحصل فليك على راتب مليون ونصف يورو كراتب صافي بعد خصم الضرائب.

كما سيحصل المدرب على مليون يورو حال التتويج بدوري أبطال أوروبا و750 ألف في حالة حقق الدوري الإسباني.

ووصل فليك إلى برشلونة مساء أمس الثلاثاء استعدادا للتوقيع بشكل رسمي مع الفريق.

صاحب الـ 59 عاما سيوقع على عقد لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم إضافي.

ويتولى فليك تدريب برشلونة خلفا لتشافي هيرنانديز الذي رحل عقب موسمين ونصف في تدريب الفريق.

برشلونة هانزي فليك
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