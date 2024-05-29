"هذه لحظتنا" برشلونة يعلن تعيين هانزي فليك مدربا للفريق

أعلن نادي برشلونة تعيين هانزي فليك مدربا جديدا للفريق خلفا لتشافي هيرنانديز.

ويأتي تعيين فليك بعد دقائق من إعلان النادي فسخ تعاقده مع تشافي هيرنانديز وطاقمه الفني.

ونشر برشلونة مقطع فيديو لتقديم فليك كمدرب للفريق تحت عنوان "هذه لحظتنا".

It's our moment. Flick is here. pic.twitter.com/ysb35a6l35 — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 29, 2024

وأشارت صحيفة سبورت إلى أن فليك قد وقع على عقد تدريب برشلونة لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وسيحصل فليك على راتب مليون ونصف يورو كراتب صافي بعد خصم الضرائب.

كما سيحصل المدرب على مليون يورو حال التتويج بدوري أبطال أوروبا و750 ألف في حالة حقق الدوري الإسباني.

ووصل فليك إلى برشلونة مساء أمس الثلاثاء استعدادا للتوقيع بشكل رسمي مع الفريق.

صاحب الـ 59 عاما سيوقع على عقد لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم إضافي.

ويتولى فليك تدريب برشلونة خلفا لتشافي هيرنانديز الذي رحل عقب موسمين ونصف في تدريب الفريق.