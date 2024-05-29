استعداد للإعلان عن المدرب الجديد.. برشلونة يعلن فسخ تعاقده مع تشافي

أعلن نادي برشلونة توصله لاتفاق لفسخ تعاقده مع تشافي هيرنانديز مدرب الفريق وطاقمه الفني.

وكان برشلونة قد أعلن سابقا رحيل تشافي عن تدريب الفريق بدون توضيح صيغة رحيله.

وكان تعاقد تشافي مع برشلونة مستمرا حتى الموسم المقبل.

وفقا لصحيفة سبورت فإن هانزي فليك هو من سيتولى تدريب برشلونة خلفا لتشافي بالموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن فليك قد وقع على عقد تدريب برشلونة لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وسيحصل فليك على راتب مليون ونصف يورو كراتب صافي بعد خصم الضرائب.

كما سيحصل المدرب على مليون يورو حال التتويج بدوري أبطال أوروبا و750 ألف في حالة حقق الدوري الإسباني.

ووصل فليك إلى برشلونة مساء أمس الثلاثاء استعدادا للتوقيع بشكل رسمي مع الفريق.

صاحب الـ 59 عاما سيوقع على عقد لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم إضافي.

ويتولى فليك تدريب برشلونة خلفا لتشافي هيرنانديز الذي رحل عقب موسمين ونصف في تدريب الفريق.