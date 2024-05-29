استعداد للإعلان عن المدرب الجديد.. برشلونة يعلن فسخ تعاقده مع تشافي

الأربعاء، 29 مايو 2024 - 14:37

كتب : FilGoal

برشلونة - جيرونا - تشافي هيرنانديز

أعلن نادي برشلونة توصله لاتفاق لفسخ تعاقده مع تشافي هيرنانديز مدرب الفريق وطاقمه الفني.

وكان برشلونة قد أعلن سابقا رحيل تشافي عن تدريب الفريق بدون توضيح صيغة رحيله.

وكان تعاقد تشافي مع برشلونة مستمرا حتى الموسم المقبل.

أخبار متعلقة:
تقرير: ألفاريز وأوتاميندي يشاركان مع الأرجنتين في أولمبياد باريس تشيلسي سيعوض ليستر بـ 8 ملايين يورو للحصول على مدربه بوفون: تعاقد يوفنتوس مع تياجو موتا مخاطرة تقرير: ليفربول ضمن أندية مهتمة بنجم وسط بورتو

وفقا لصحيفة سبورت فإن هانزي فليك هو من سيتولى تدريب برشلونة خلفا لتشافي بالموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن فليك قد وقع على عقد تدريب برشلونة لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وسيحصل فليك على راتب مليون ونصف يورو كراتب صافي بعد خصم الضرائب.

كما سيحصل المدرب على مليون يورو حال التتويج بدوري أبطال أوروبا و750 ألف في حالة حقق الدوري الإسباني.

ووصل فليك إلى برشلونة مساء أمس الثلاثاء استعدادا للتوقيع بشكل رسمي مع الفريق.

صاحب الـ 59 عاما سيوقع على عقد لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم إضافي.

ويتولى فليك تدريب برشلونة خلفا لتشافي هيرنانديز الذي رحل عقب موسمين ونصف في تدريب الفريق.

برشلونة تشافي هيرنانديز هانزي فليك
نرشح لكم
"هذه لحظتنا" برشلونة يعلن تعيين هانزي فليك مدربا للفريق وافق على تخفيضه.. فليك يحصل على 3 ملايين يورو شهريا في برشلونة بمشاركة مورينتس وماسكيرانو وجودين.. لا ليجا تقيم موسم الدوري الإسباني بيلينجهام الأفضل.. الكشف عن جوائز الدوري الإسباني لموسم 2023-2024 أنشيلوتي: لن أعلق على مبابي.. وسأعتزل في ريال مدريد بهذا الشرط تشافي: هذه رسالتي للمدرب الجديد.. ووضع برشلونة الاقتصادي صعب ناتشو: لقد قررت ما سأفعله لمستقبلي ولكن كروس: ريال مدريد سيستمر في الفوز بدوني.. وهذا ما سأفعله بعد الاعتزال
أخر الأخبار
بدر حامد رئيسا لقطاع الناشئين في الزمالك 2 دقيقة | الدوري المصري
كومباني يصل ألمانيا من أجل التعاقد مع بايرن 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: الزمالك ينافس العربي القطري على بنشرقي ساعة | الكرة المصرية
كرة سلة – إقامة نهائي الدوري بين الأهلي والاتحاد السكندري بحكام أجانب ساعة | كرة سلة
بلاتر يكشف رأيه في إمكانية تنظيم مصر لـ كأس العالم ساعة | الكرة المصرية
صامويل إيتو يعين مارتن ندتونجو مدربا مؤقتا لمنتخب الكاميرون 2 ساعة | الكرة الإفريقية
"هذه لحظتنا" برشلونة يعلن تعيين هانزي فليك مدربا للفريق 2 ساعة | الدوري الإسباني
استعداد للإعلان عن المدرب الجديد.. برشلونة يعلن فسخ تعاقده مع تشافي 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يلتقيان في نهائي للمرة الثالثة.. موعد مباراة الأهلي والزمالك المبدئي في سوبر إفريقيا 2 قائمة منتخب مصر – عودة صلاح والشناوي وزيزو.. وانضمام نجمي إنبي والزمالك لأول مرة 3 مصدر من هدرسفيلد لـ في الجول: سنشكو بيراميدز لدى فيفا بسبب رمضان صبحي 4 انتهت نهائي دوري اليد - الأهلي (27)-(21) الزمالك.. اللقب في الجزيرة