تقرير: ألفاريز وأوتاميندي يشاركان مع الأرجنتين في أولمبياد باريس
الأربعاء، 29 مايو 2024 - 14:28
كتب : FilGoal
ذكرت شبكة TYC أن الثنائي جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي ونيكولاس أوتاميندي مدافع بنفيكا سيشارك في أولمبياد باريس 2024 مع منتخب الأرجنتين الأولمبي.
وأوضح التقرير أن المنتخب الأولمبي الأرجنتيني حصل على موافقة سيتي وبنفيكا حول مشاركة اللاعبين في الأولمبياد.
وأضاف التقرير أن المنتخب الأولمبي الأرجنتيني طلب ضم 3 لاعبين آخرين من الدوري الإنجليزي.
وهم إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا وإنزو فرنانديز لاعب وسط تشيلسي وأليخاندرو جارناتشو نجم مانشستر يونايتد الشاب.
ولم ترد الأندية بالرفض أو القبول إلى الآن، حسب التقرير.
ويحق لأي منتخب ضم 3 لاعبين فوق سن 23 عاما.
ويتواجد المنتخب الأولمبي الأرجنتيني ضمن المجموعة الثانية رفقة المغرب والعراق وأوكرانيا.
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