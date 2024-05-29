بوفون: تعاقد يوفنتوس مع تياجو موتا مخاطرة

الأربعاء، 29 مايو 2024 - 13:23

كتب : FilGoal

تياجو موتا - بولونيا

يعتقد جيانلويجي بوفون حارس يوفنتوس السابق أن تعاقد البيانكونيري الوشيك مع تياجو موتا لتدريب الفريق يعد مخاطرة.

وحسب التقارير فإن يوفنتوس يرغب في التعاقد مع المدرب الإيطالي وقدم عرضا للتعاقد معه لمدة 3 أعوام.

وقال بوفون خلال حفل جلوب سوكر في إيطاليا: "ما أظهره موتا في السنوات الأخيرة يوضح أنه مدرب لديه شيء مميز".

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وأضاف "ربما كان يوفنتوس يرغب في محاولة إعطاء حياة جديدة للمشروع، وهو مشروع طموح".

وتابع "إدارة يوفنتوس وموتا لديهما الشجاعة لتحمل المخاطر. في رأيي أعتقد إنها مخاطرة محسوبة".

قبل أيام، أعلن نادي بولونيا انفصاله عن مدربه تياجو موتا بشكل رسمي، وسط تقارير تفيد برغبة يوفنتوس في التعاقد معه.

وأفاد نادي بولونيا في بيان يوم الخميس: "أبلغ تياجو موتا إدارة النادي هذا الصباح بنيته عدم تجديد عقده مع النادي".

وأضاف "بعد أن علمنا بالقرار، قدمنا له الشكر على العمل الاستثنائي الذي قام به وتمنينا له حظًا سعيدًا في بقية مسيرته".

وقال جوي سابوتو رئيس بولونيا: "في هذين العامين عملنا مع مدرب رائع، والذي أعطى الفريق هوية لعب رائعة. إن تحقيق التأهل لدوري أبطال أوروبا يضعه وجميع اللاعبين في تاريخ نادينا".

وأضاف "كنت أتمنى أن يبقى في بولونيا، لكن لا يسعني إلا أن أشكره وطاقمه على هذه المواسم الرائعة وأتمنى له الأفضل في المستقبل".

ونجح موتا في تأهل فريقه إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهي المرة الأولى التي يشارك فيها بولونيا في دوري الأبطال منذ الستينيات.

قال أيام، قال سابوتو إنه سيعمل بكل قوته من أجل الحفاظ على تياجو موتا المدير الفني للفريق الموسم المقبل.

وقال سابوتو لشبكة دازن: "سنعمل بكل قوتنا للحفاظ على موتا في الموسم المقبل".

وكشفت تقارير إيطالية من قبل عن اقتراب تياجو موتا المدير الفني لـ بولونيا، لخلافة ماسيمليانو أليجري في يوفنتوس.

وذكرت صحيفة كورييري ديلا سيرا، أن موتا سيوقع عقدًا بقيمة 3.5 مليون يورو سنويا في تورينو.

صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت، أشارت إلى أن ديفيد جيونتولي مدير يوفنتوس، اختار موتا لقيادة يوفنتوس باعتباره المدرب المثالي لمشروع البيانكونيري، ليس فقط بسبب أسلوب لعبه، ولكن أيضًا لأنه أثبت تفوقه في تطوير المواهب الشابة.

وأوضحت الصحيفة، أن العقد سيمتد لعامين مع خيار موسم إضافي، إلا أنه لم يجلس بعد مع مديري بولونيا لمناقشة تمديد تعاقده، في الوقت الذي أبدى فيه انفتاحه على الانتقال إلى تدريب يوفنتوس.

فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المتخصص في الانتقالات، أكد أن عرض يوفنتوس لـ تياجو موتا سيمتد تعاقده مع يوفنتوس حتى يونيو 2027.

وارتبط أسماء عدد من اللاعبين في بولونيا بالانتقال إلى يوفنتوس وأبرزهم ريكاردو كالافيوري، وجوشوا زيركزي، وبالتالي تعيين موتا قد يقرب الثنائي من الانتقال إلى بطل كأس إيطاليا.

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