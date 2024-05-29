وافق على تخفيضه.. فليك يحصل على 3 ملايين يورو شهريا في برشلونة
الأربعاء، 29 مايو 2024 - 12:48
كتب : FilGoal
كشفت صحيفة سبورت عن الراتب الذي سيحصل عليه هانزي فليك مع برشلونة.
وفقا لسبورت فإن فليك قد وافق على تخفيض راتبه مع النادي.
وسيحصل المدرب الألماني على راتب 3 مليون يورو شاملة الضرائب وتصل إلى 1.5 مليون صافي بالشهر.
وأشارت سبورت إلى أن فليك قد وقع على عقود تدريب الفريق بالفعل لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم إضافي.
كما سيحصل فليك على مليون يورو في حالة التتويج بدوري أبطال أوروبا و750 ألأف يورو حال التتويج بالدوري الإسباني.
ووصل فليك إلى برشلونة مساء أمس الثلاثاء استعدادا للتوقيع بشكل رسمي مع الفريق.
صاحب الـ 59 عاما سيوقع على عقد لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم إضافي.
ويتولى فليك تدريب برشلونة خلفا لتشافي هيرنانديز الذي رحل عقب موسمين ونصف في تدريب الفريق.
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