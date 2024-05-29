ليكيب: مبابي لم يحصل على راتبه من باريس منذ شهر إبريل

الأربعاء، 29 مايو 2024 - 12:04

كتب : FilGoal

مبابي أمام مارسيليا

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن عدم حصول كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان السابق على راتبه منذ شهر إبريل.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وفقا للصحيفة فإن ناصر الخليفي رئيس النادي لم يمنح مبابي راتبه منذ أكثر من شهر وهو ما يرفضه اللاعب الفرنسي.

مبابي كان قد أعلن رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المنقضي وبعد نهاية تعاقده مع الفريق.

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وفقا للتقارير فإن مبابي قد وافق على عدم الحصول على 80 مليون يورو قيمة بند الوفاء للنادي والتي فعلت بعد تمديد تعاقده في المرة السابقة.

وينتظر باريس سان جيرمان موافقة كتابية من مبابي ليضمن عدم مطالبة اللاعب بالمبلغ خلال الفترة المقبلة وفي المقابل لا يرغب النادي أيضا في دفع راتبه.

ليكيب أشارت إلى أن العلاقة بين مبابي والخليفي قد وصلت إلى نقطة مسدودة لا يتحدثان فيها سويا ولذلك فإن الفريق القانوني للطريفين يعملان على إيجاد حل في الفترة الحالية ليحصل كل طرف على حقوقه خصوصا مع رغبة اللاعب في الحصول على راتبه.

وكان كيليان قد رفض تفعيل بند تمديد عقده لموسم إضافي مع باريس سان جيرمان وهو ما يثير غضب الخليفي والذي يرى أن اللاعب قد وعده من قبل بعدم الرحيل عن الفريق مجانا.

وفقا للتقارير فإن مبابي والخليفي قد دخلا في مشادة كلامية حادة خلال المباراة الأخيرة لمبابي مع باريس في الدوري على ملعب حديقة الأمراء.

وتشير التقارير إلى أن مبابي قد اقترب من التوقيع مع ريال مدريد بشكل رسمي ليصبح لاعبا للفريق في الموسم المقبل.

كيليان مبابي باريس سان جيرمان
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