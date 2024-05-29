NBA - مينيسوتا يهزم دالاس ويقلص الفارق في نهائي الغرب

حرم مينيسوتا تمبرولفز منافسه دالاس مافريكس من التأهل لنهائي دوري رابطة كرة السلة الأمريكية NBA مؤقتا حين فاز عليه في المباراة الرابعة من سلسلة نهائي القسم الغربي لتصبح نتيجة السلسلة 3-1 لصالح دالاس.

وانتصر مينيسوتا بنتيجة 105-100 في مباراة مثيرة ليجدد آماله.

وكان دالاس متقدما بنتيجة 3-0 ويحتاج لفوز وحيد من أجل العبور لنهائي البطولة.

ولم يسبق لأحد أن عاد من التأخر 0-3 في أي سلسلة بالإقصائيات.

وسجل أنتوني إدواردز نجم مينيسوتا 29 نقطة كأفضل مسجلي فريقه.

لكن كارل أنتوني تاونز أحرز 3 رميات ثلاثية متتالية في الدقائق الأخيرة جعلت فريقه يتقدم 98-92 قبل نحو دقيقتين من نهاية المباراة.

Ant and KAT lead the way on the road to force a Game 5 back in Minnesota! 🐺🐺 Edwards: 29 PTS, 10 REB, 9 AST Towns: 25 PTS (9-13 FGM), 5 REB, 4 3PM Game 5 tips Thursday at 8:30pm/et on TNT 🍿 pic.twitter.com/1Akarqib5l — NBA (@NBA) May 29, 2024

على الجانب الآخر، سجل السلوفيني لوكا دونتشيتش نجم مافريكس ثلاثة أرقام مزدوجة إذ أحرز 28 نقطة مع 15 متابعة و12 تمريرة حاسمة.

رغم هذه الأرقام، غير أن لوكا لم يسجل سوى 4 رميات ثلاثية من أصل 11 محاولة.

وبشكل عام، حاول فريق مافريكس بأكمله تسجيل 40 رمية ثلاثية، لكن لم ينجح سوى في تسجيل 14 محاولة.

ويقام اللقاء الخامس في مينيسوتا يوم الخميس.

الفائز من هذه المواجهة سيلعب ضد بوسطن سلتيكس بطل القسم الشرقي في نهائي المسابقة.

وتبدأ سلسلة النهائي يوم 6 يونيو المقبل.