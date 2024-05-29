مدرب مرموش مستمر في منصبه

الأربعاء، 29 مايو 2024 - 11:29

كتب : FilGoal

مرموش - شايبي

بعدما حامت الشكوك حول مستقبل دينو توبمولر مدرب آينتراخت فرانكفورت مع الفريق، أكد النادي بقاء المدرب في الموسم المقبل.

قبل أسابيع من نهاية الموسم، أفادت جريدة كيكر أن هناك احتمالات لإقالة توبمولر مع نهاية الموسم.

لكن ماركوس كروشه مدير فرانكفورت أكد بقاء توبمولر في قيادة الفريق فنيا الموسم المقبل، في تصريحات لموقع ناديه يوم الأربعاء.

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وقال كروشه: "كان من المهم بعد نهاية الموسم أن نفكر جميعًا في الطريقة التي نريد بها التعامل مع الموسم المقبل".

وأضاف "استغل دينو الوقت، وكان واضحًا للغاية. بالطبع كان ينتقد نفسه أيضًا، مع تركيزه القوي واستنتاجاته للموسم الجديد".

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وأكمل مدير فرانكفورت "لقد ترك انطباعًا جيدًا للغاية وأظهر بشكل مقنع أن لديه القدرة على التطور الإيجابي في الموسم الجديد".

وواصل "تمكن توبمولر من تحقيق مكانة قوية مع الفريق. من المهم أن تكون لدينا نفس النظرة للأمور وأن ندخل جميعًا الموسم الجديد بنفس الأفكار والطموحات".

في الموسم المنصرم، احتل فرانكفورت المركز السادس في الدوري، وخرج من كأس ألمانيا على يد ساربروكن وخسر في مواجهة سهلة مع يونيون سانت جيلواز في دوري المؤتمر الأوروبي.

في الصيف الماضي، أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت تعيين توبمولر كمدير فني للفريق.

ووقع دينو على عقود تدريب الفريق الذي يضم عمر مرموش حتى عام 2026.

عمر مرموش إينتراخت فرانكفورت
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