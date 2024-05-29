كريم فؤاد: موسيماني جعلني أمر بفترة سيئة.. ومستوى إمام عاشور بعيد عن أي لاعب آخر

كشف كريم فؤاد لاعب الأهلي عن مروره بفترة صعبة في الفريق الأحمر وقت المدرب الأسبق الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

كريم فؤاد النادي : الأهلي الأهلي

وقال كريم فؤاد عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "شاركت في مباراة ودية وقدمت مستوى جيد ولكن بعدها فوجئت أن موسيماني يقول لي أنت أحبطني وكنت أعتقد أنك أفضل من ذلك، أنت لاعب جيد وصغير ولديك قوة ومجهود ولكنك تفتقد الجودة والأمور الفنية، وقتها كنت لا أعرف لماذا قال لي ذلك واستمر يتعامل معي على هذا الأساس طوال الموسم".

وأضاف "مررت بفترة نفسية صعبة بسبب موسيماني وكنت أتجنب الحديث عن الكرة مع أي شخص، وبعد رحيله عن الأهلي كان الأمر بالنسبة لي بداية جديدة".

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وأكمل "السولية طلب من الشناوي قبل أحد المباريات أثناء إجراء القرعة اختيار الملعب الآخر وليس الكرة حتى أكون بعيدا عن المنطقة الفنية التي يواجد بها موسيماني وحتى لا يستمر في الحديث معي لكي ألعب دون ضغوط وأظهر بشكل جيد".

وأردف "مع إنبي لعبت مباراة ضد الاتحاد السكندري في 4 مراكز وشاركت في مراكز الجناح الأيمن والأيسر ولاعب الوسط وظهير أيمن".

وأتم تصريحاته "مستوى إمام عاشور بعيد جدا عن أي لاعب وسط آخر في مصر".