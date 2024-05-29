مواعيد مباريات الأربعاء 29 مايو - كأس مصر.. ونهائي دوري المؤتمر الأوروبي

تستأنف اليوم مباريات دور الـ 32 من كأس مصر، كما تقام المباراة النهائية لدوري المؤتمر الأوروبي.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 29 مايو والقنوات الناقلة.

كأس مصر

طلائع الجيش × بورفؤاد.. 8:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

المقاولون العرب × الترسانة.. 8:00 مساء - أون تايم سبورتس.

نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

أولمبياكوس × فيورنتينا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

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