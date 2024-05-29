شيكابالا: "مستعد أروح للشيبي لحل أزمة الشحات".. ورفضت رحيل شوبير عن الأهلي

أبدى محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك استعداده التوجه إلى محمد الشيبي لاعب بيراميدز من اجل حل أزمته مع حسين الشحات نجم الأهلي.

ونشبت مشادة بين حسين الشحات لاعب الأهلي ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز عقب مباراة الفريقين بالموسم الماضي وتطورت الامور بعد توجه اللاعب المغربي للمحاكم المدنية.

وقال شيكابالا عبر إم بي سي مصر 2: "أزمة الشحات والشيبي ستنتهي ولكن جميع الأطراف يجب أن تشعر بالرضا في النهاية".

وأوضح "الشيبي لازم يعرف إنه في بلده واحنا بنحترمه ولو حابب إني أروحله وده حل يرضيه علشان نحل الأزمة أنا معنديش مانع".

مصطفى شوبير

شيكابالا كشف عن مفاجأة مدوية بشأن مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي بعدما طلب الحارس استشارته بشأن خوض تجربة الإعارة والحصول على فرصة أكبر للمشاركة قبل إصابة محمد الشناوي.

وأوضح "مصطفى شوبير أبلغني برغبته في الخروج على سبيل الإعارة، لكني طالبته بالبقاء في الأهلي والتعلم من محمد الشناوي أفضل حارس مرمى في مصر والآن نجح في إثبات قدراته والانضمام لمنتخب مصر".

كريستيانو رونالدو

وعن كواليس حديثه مع كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي كشف "كريستيانو رونالدو كان يعلم أني لعبت بقميص سبورتنج لشبونة لذلك تبادل معي الحديث".

وتعادل الزمالك أمام النصر السعودي بهدف لكل فريق في ختام دور المجموعات في البطولة التي حسمها زملاء رونالدو بالفوز على الهلال.

الفوز بالدوري

وعن حظوظ الزمالك بالدوري قال: "الفوز بالدوري؟ أتمنى ذلك. جوزيه جوميز مدرب مميز ونشعر أنه "شبهنا" وأبلغنا أكثر من مرة بشعوره بالسعادة رغم المشاكل العديدة التي تواجه الفريق".

وتابع "عبد الله السعيد نجم كبير. أعتبره مدرب وباقي الفريق يتعلم منه. مازال لديه الكثير وكنت أتمنى انضمامه للزمالك في وقت مبكر".

وأتم "أصريت على انضمام ناصر ماهر لصفوف الزمالك لأنه لاعب يملك إمكانيات مختلفة. تمنيت انضمام نبيل عماد وعمر جابر لصفوف منتخب مصر".