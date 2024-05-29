بمشاركة مورينتس وماسكيرانو وجودين.. لا ليجا تقيم موسم الدوري الإسباني

عقدت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" حوارا مصورا عن طريق تقنية "زووم" مع سفرائها بجانب كل من ميشيل سانشيز المدير الفني لفريق جيرونا وأوسكار دي ماركوس قائد أتليتك بلباو.

وجاء ذلك من أجل تقييم الموسم الرياضي في حدث بمشاركة ميشيل المدير الفني لنادي جيرونا وأسكار دي ماركوس قائد أتليتك بلباو بجانب كل من فيرناندو مورينتيس وخافيير ماسكيرانو ودييجو جودين سفراء لا ليجا.

وحضر FilGoal.com الحدث المصور بتقنية زووم وكانت التصريحات كالآتي:

مورينتس

"ريال مدريد سجل أكبر عدد من الأهداف في الدوري الإسباني واستقبلت شباكه أقل عدد من الأهداف، فمن المنطقي أن يحقق اللقب".

"ريال مدريد فعل الكثير من الأشياء بشكل صحيح ويستحقون اللقب بكل تأكيد".

ميشيل سانشيز

"كنت دائما واعيا جدا لحقيقة أن الإدارة هي عمل معقد للغاية، والشيء المهم هو أن تكون قادرا على الوصول إلى اللاعبين".

"كان علينا أن نواجه لحظات صعبة للغاية هذا الموسم، على المستوى الداخلي والخارجي، كنا نتحدث دائما مع اللاعبين عن الوصول إلى دوري أبطال أوروبا".

"لا يتعلق الأمر أبدا بالفوز بالدوري الإسباني، ساعدتنا معرفة كيفية إدارة هذا التوقع على تحقيق ذلك الوصول إلى هذا الهدف".

أوسكار دي ماركوس

"خسارة النهائيات في الماضي منحتنا الخبرة لتجنب نفس الأخطاء مرة أخرى، اللعب لأتليتك بلباو هدية".

"أولئك الذين كانوا مشجعين لنادي أتليتك بلباو طوال حياتهم، طالما حلمنا بأن نكون أبطال الكأس بعد 40 عاما أمر لا يصدق".

دييجو جودين

"ألكسندر سورلوث مهاجم متكامل للغاية ويمكنه اللعب في أي نظام تقريبا".

"تطور فياريال بشكل هائل في فترة زمنية قصيرة، اختبرت ذلك بنفسي مع دييجو فورلان الذي فاز أيضا بجائزة هداف الدوري، وأتفهم الصعوبات التي يواجهها اللاعبون الذين يلعبون لأندية ذات موارد أقل".

خافيير ماسكيرانو

"هذا الموسم كان باو كوبارسي مدافع برشلونة بمثابة اكتشاف مذهل، فهو في موقف لا يسمح بالأخطاء".

"عندما تكون قلب دفاع عليك أن تلعب بتركيز عال بشكل لا يصدق، وهذا ليس بالأمر السهل في عمره، كوبارسي ولامين جمال لديهم مستقبل مذهل".

وتوج جود بيلينهجام نجم ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني في أول موسم له في المسابقة.

فيما فاز ميشيل سانشيز المدير الفني لجيرونا بجائزة أفضل مدرب في الموسم.

وقاد سانشيز فريقه للتأهل للمرة الأولى في التاريخ لدوري أبطال أوروبا بعدما حل ثالثا في الترتيب بـ81 نقطة.

وتوج لامين جمال موهبة برشلونة بجائزة أفضل لاعب تحت 23 سنة.

وخاض لامين جمال 37 مباراة رفقة البلوجرانا في الدوري الإسباني سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع ثمانية.

وكان برشلونة أنهى الموسم في المركز الثاني بـ85 نقطة.

فيما فاز لاعب أوساسونا خيسوس أريسو بجائزة أفضل هدف في الموسم بعدما سجله ضد خيتافي في الجولة 21.