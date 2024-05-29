المدير التنفيذي للأهلي: الخطيب لم ينفذ البرنامج الطبي الخاصة به بسبب نهائي إفريقيا

كشف سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي عن عدم التزام محمود الخطيب رئيس النادي بالبرنامج الطبي الخاص به بسبب نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي.

وقال شلبي عبر قناة أون تايم سبورتس: "الخطيب في كل الأوقات والظروف له مبدأ واحد هو أن مصلحة منتخب مصر فوق الجميع وشاهدنا ذلك في كأس الأمم الإفريقية عندما ترك 8 لاعبين من الفريق للمنتخب رغم أن الفريق كان يشارك في كأس العالم للأندية".

وأضاف "الخطيب خالف كل المحظورات الطبية الخاصة به من عدم التعرض للضغوط والإرهاق وحضور المباريات في الملعب والطيران لعدد ساعات طويلة من أجل مرافقة فريق الأهلي في كل خطوة خلال نهائي إفريقيا ورئاسة البعثة في تونس واستقبال الترجي في مصر وتسهيل كل شيء والإشراف على كل شيء يخص تنظيم المباراة".

وأكمل "حجم الطلب على تذاكر مباراة الأهلي والترجي لم نرى مثله طوال تاريخنا مع الأهلي، وكان يرغب في حضور النهائي أكثر من 6 ملايين ولذلك وضعنا خطة لكيفية توزيع التذاكر وعبور هذه الأزمة".

وأردف "أسر الجهاز الفني بالكامل تواجدت في استاد القاهرة لحضور نهائي إفريقيا وكولر كان يرغب في حضورهم المباراة لأنه نقل لهم كثيرا تجربة المباريات بتواجد جمهور الأهلي بالكامل ولذلك كانوا يرغبون في خوض هذه التجربة".

واستطرد "الخطيب أصر على تفقد استاد القاهرة بالكامل ليلة مباراة الترجي ومراجعة كل شيء بنفسه، ونتيجة لكل لهذه الضغوط الفحوصات الطبية الأخيرة له غير جيدة ولذلك يجب أن يبتعد تماما عن أي ضغوط في الفترة المقبلة ويلتزم تماما بالبرنامج الطبي الخاص به".

وأوضح "لم نتواصل مع كاف بشأن معرفة موعد ومكان السوبر الإفريقي ونتمنى أن يحدد كاف موعدا مناسبا للمباراة بعيدا عن الأجندة الدولية مثلما حدث في السوبر الماضي وأن تكون مناسبة لمواعيد الأجندة المصرية".

وأتم تصريحاته "ندرس تكريم فريق الكرة في الأهلي خاصة أن الجيل الحالي حقق تاريخا كبيرا وفريدا وضعه ضمن أهم الأجيال في تاريخ الأهلي".

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