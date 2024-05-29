شيكابالا يتحدث عن - تحقيق العدل.. وفتوح وإمام عاشور ودعم نجم الأهلي

الأربعاء، 29 مايو 2024 - 00:56

كتب : FilGoal

شيكابالا - الزمالك

كشف محمود عبد الرازق نجم الزمالك وقائد الفريق عن موقف بشان أحد نجوم الاهلي الذي رفض ذكر اسمه.

وقال شيكابالا عبر إم بي سي مصر 2: "كان هناك لاعب بالنادي الأهلي يتعرض كثيرا للهجوم من الجماهير وطلبت دعمه والوقوف بجواره حتى يتجاوز هذه المرحلة".

وأجاب "ما حدث في نهائي كأس مصر بالسعودية؟ "كنت متضايق من سباب وهجوم الجماهير ورديت بطريقتي لأن حصل حاجات كتير ومحدش جابلي حقي".

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وكشف "مؤمن زكريا طلب مني التوجه إليه في مباراة السوبر بالإمارات لكنني أصريت على نزوله إلى الملعب والاحتفال مع زملائه وصافحت الجهاز الفني للأهلي. هل ذكر أحد ذلك؟ بالعكس تفاجئت بالهجوم علي".

وواصل "لقب أسطورة لا يعنيني بقدر ما يتم تقديري وتشجيعي والاهتمامي بي كأحد لاعبي نادي الزمالك".

وأتم "أطالب بتطبيق العدل. معملتش حاجه في نهاية الدوري ورئيس الاتحاد أجمد مجاهد اعترف بده ووقفوني 8 مباريات.. إمام عاشور لما كان في الزمالك ضرب وليد سليمان وقفوه 12 مباراة.. حسين الشحات ضرب الشيبي على وجهه وسبه واتوقف ماتشين هل ده عدل؟".

وعن الأزمات المالية للفريق أوضح "علاقتي جيدة بجميع الالعاب داخل النادي. خلال جلستي مع أحمد الأحمر الذي أعتبره أفضل رياضي في مصر، علمت أن لاعب دولي في صفوف الزمالك اضطر لبيع سلسلة زوجته لعدم حصوله على مستحقاته".

إكرامي يونس on X:

إمام عاشور وفتوح

وعن كواليس حديثه مع احتفاله "مقدرش أقول إمام عاشور قالي إيه في نهائي كأس مصر لو هو حابب يقول يطلع يقول بس في نهاية الكلام طلب التي شيرت بتاعي".

وظهر شيكابالا يتبادل الحديث مع إمام عاشور لاعب الزمالك السابق المنتقل لصفوف الأهلي خلال مباراة الفريقين بنهائي كأس مصر.

وعن احتمالية انتقال فتوح للأهلي على طريقة إمام عاشور قبل تجديد تعاقده قال: "لم أشك في بقاء أحمد فتوح بصفوف الزمالك، لأنه زملكاوي ومتربي في النادي. أعتبر فتوح اللاعب الأمهر في الفريق الحالي وأحب متابعته باستمرار".

وجدد فتوح تعاقده مع الزمالك لمدة 3 سنوات بعدما ترددت العديد من الأنباء حول انتقاله لصفوف الأهلي.

التوقيع لـ الأهلي

وحكى شيكابالا تفاصيل توقيع للأهلي في موسم 2005-2006 وأوضح "وقعت للأهلي لأن الزمالك لم يكن يرغب في ضمي وباوك حدد مليون يورو للتخلي عن خدماتي".

وأكمل "لم أستطع استكمال التعاقد وأبلغت مسؤولي الأهلي أنني قد احتفل بتسجيل الزمالك في شباكه وهنا سينتهي مستقبلي".

وتابع "ممدوح عباس تواصل معي وطلب مني الانتقال لصفوف الزمالك ومن هنا بدأت خطوات عودتي للزمالك".

شيكابالا اضطر لقطع رحلة احترافه في باوك اليوناني في صيف 2005 بسبب ظروف التجنيد ووقع على عقود انتقاله للأهلي قبل أن يتراجع وينتقل للزمالك.

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