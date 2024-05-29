كريم فؤاد يكشف كيف أفسد أخطر هجمة للترجي ضد الأهلي في نهائي إفريقيا

الأربعاء، 29 مايو 2024 - 00:31

كتب : FilGoal

احتفال بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا

كشف كريم فؤاد لاعب الأهلي عن كواليس قطع أخطر كرة للترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كريم فؤاد

النادي : الأهلي

الأهلي

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 12 في التاريخ أمام الترجي التونسي.

وقال كريم فؤاد عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "منذ بداية مباراة الترجي وأركز ألا تحدث أي خطورة من ناحية مركزي لكني أخطأت في الضغط في آخر لقطة وتركت مركزي وبالتالي أصبح الترجي في وضع زيادة عددية ولذلك عدت بكل سرعتي لقطع الكرة من لاعب الترجي قبل أن يمررها".

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وأضاف "كنت واثق بنسبة 100% أنني أستطيع قطع الكرة وتدخلت لأجعل الكرة ترتد من قدم لاعب الترجي حتى تخرج الكرة إلى ركلة مرمى لنا بدلا من ضربة ركنية قد تكون خطيرة علينا".

وواصل "لاعبو الترجي كانوا يعترضون بقوة على الحكم ويطالبون بركلة جزاء لكني كنت في غاية الهدوء لأنني واثق من قطع الكرة دون خطأ، وأحد لاعبي الأهلي سألني هل يوجد خطأ وأخبرته ألا يقلق".

وأوضح "شعرت بقلق كبير لحظة سقوط علي معلول في مباراة الترجي وعندما طلب الجهاز الفني مني إجراء الإحماء كنت في حالة عدم تركيز بسبب التفكير في إصابتة معلول، وبعدها ركزت في المباراة فقط وكيف سألعب في مركز الظهير الأيسر وليس الجناح".

وأتم تصريحاته "بعد مباراة الذهاب ضد الترجي كولر لم يؤكد أنني سأشارك في العودة لكني طلب مني أشياء أخرى زيادة لتنفيذها في الملعب من أجل تعويض معلول بشكل جيد".

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