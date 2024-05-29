شيكابالا يعلن موعد اعتزاله

أعلن محمود عبد الرازق "شيكابالا" موعد اعتزاله كرة القدم.

شيكابالا النادي : الزمالك الزمالك

وكشف شيكابالا أن تجديد تعاقده مع الزمالك لمدة موسمين لكنه قرر الاعتزال بنهاية الموسم المقبل.

وقال شيكابالا عبر قناة إم بي سي مصر 2: "لم أحصل على مقدم تجديد تعاقدي مع الزمالك حتى الآن، ولا يمكنني فرض شروطي على النادي".

وأوضح "الميزة في المجلس الحالي هي تحديد موعد المستحقات المتأخرة والحصول عليها في الموعد المحدد".

وكشف شيكابالا "تجديدي مع الزمالك لمدة موسمين مقبلين، وحسين لبيب أبلغني بوضع الرقم المناسب لي ولكنني رفضت بالتأكيد".

وتابع "أبلغني لبيب باختيار موعد اعتزالي في الوقت المناسب لي، ولكنني سأعتزل بنهاية الموسم المقبل ولن أستكمل تعاقدي لموسمين".

واختتم شيكابالا تصريحاته "سيكون الأمر صعبا بالنسبة لي، في نهائي الكونفدرالية كنت مصاب بالتوتر بسبب عدم اللعب".

وبدأ شيكابالا مشواره مع الزمالك في صيف 2003.

وخاض شيكابالا تجارب احتراف أندية باوك اليوناني والوصل الإماراتي وسبورتنج لشبونة البرتغالي والرائد السعودي وأبولون اليوناني.

وحقق شيكابالا لقب الدوري المصري أربع مرات وكأس مصر خمس مرات.

وتوج شيكابالا بلقب الكونفدرالية بعد الفوز على نهضة بركان في النهائي.

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