كرة طائرة - الزمالك يعلن تجديد تعاقد ست لاعبات.. وصفقة جديدة

الأربعاء، 29 مايو 2024 - 00:05

كتب : FilGoal

فريدة العسقلاني - سيدات الزمالك كرة طائرة

حافظ نادي الزمالك على قوام فريق سيدات الطائرة الرئيسي بإعلان تجديد التعاقد مع ست لاعبات.

كما أعلن الزمالك ضم صفقة جديدة وهي نهى عادل لاعبة نادي الزهور.

وكان الزمالك قد أنهى الموسم الماضي بتحقيق لقب بطولة إفريقيا على حساب الأهلي.

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وجدد الزمالك تعاقده مع المحترفة البرازيلية ميلكا للموسم الثالث على التوالي.

وأعلن الزمالك تجديد تعاقد كل من فريدة العسقلاني ومريم متولي ومريم مصطفى ونورا عزمي وهنا المصري.

وكان الثلاثي فريدة العسقلاني ومريم متولي ومريم مصطفى انضم إلى الزمالك قبل موسمين من الأهلي في صفقة انتقال حر.

ورحلت دانا شوقي لاعبة الزمالك إلى الدوري اليوناني.

وكانت مريم متولي قد حصلت على جائزة أفضل لاعبة في بطولة إفريقيا للأندية.

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