شيكابالا: أتمنى توجيه جميع إيرادات مباراة السوبر الإفريقي لصالح أهالينا في غزة

الأربعاء، 29 مايو 2024 - 00:03

كتب : FilGoal

شيكابالا - الزمالك

طالب محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك بتوجيه جميع إيرادات مباراة الأهلي والزمالك المرتقبة في السوبر الإفريقي.

وسيلعب الزمالك الحاصل على لقب الكونفدرالية ضد الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا في مباراة مرتقبة بالسوبر الإفريقي.

وقال شيكابالا عبر إم بي سي مصر 2: "بنعزي أشقائنا في غزة وفي رفح وفي كل فلسطين من شمالها لجنوبها. أتمنى أن تذهب جيمع إيرادات مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك تكون في صالحا أهالينا هناك".

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وأضاف "دعم جمهور الزمالك رغم التأخر في النتيجة أمام أرتا سولار في دور الـ32 من الكونفدرالية جعلني أؤمن بحظوظنا في تحقيق اللقب".

وشدد قائد الزمالك "الكونفدرالية بطولة مهمة لنا خاصة بعد تغيير مجلس الإدارة. كنا نريد منح المجلس الجديد فرصة من أجل العمل في الهدوء بعد الضغوطات الشديدة التي تعرض لها".

وكشف "سأقوم بإنشاء أكاديمية تحمل اسم شيكابالا خلال الفترة المقبلة وسأحاول من خلالها تقديم مجموعة كبيرة من المواهب أفضل مني. ورثت حب الزمالك من أبويا اللي كان بيكسر التلفزيون لو الفرقة خسرت".

شيكابالا يلعب في صفوف الفريق الأول للزمالك منذ موسم 2002-2003 وتوج مع الفريق بـ12 لقب.

وحصل شيكابالا على 4 ألقاب للدوري المصري ولقب لدوري أبطال إفريقيا وآخر للكونفدرالية.

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