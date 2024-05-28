كرة سلة - لمواجهة الأهلي.. الاتحاد يحسم تأهله إلى نهائي الدوري بفوز ثالث على سبورتنج

نهائي متكرر للنسخة الثالثة على التوالي بين الاتحاد والأهلي بدوري السوبر لكرة السلة.

إذ حسم الاتحاد السكندري تأهله إلى نهائي دوري السوبر المصري للمرة بعد تحقيق انتصاره الثالث على التوالي أمام سبورتنج.

وتغلب الاتحاد السكندري على سبورتنج بنتيجة 88-78 في المباراة الثالثة والتي أقيمت على صالة برج العرب.

وحسم الاتحاد تأهله بعد الفوز بنتيجة 3-0 في السلسلة.

ويتكرر النهائي للمرة الثالثة بين الاتحاد والأهلي.

وتنطلق سلسلة نهائي دوري السوبر بين الاتحاد والأهلي بداية من يوم 6 يونيو المقبل.

وتقام سلسلة نهائي الدوري بنظام best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يحسم اللقب.

وحقق الأهلي لقب آخر نسختين بعد الفوز على الاتحاد بنتيجة 3-2 و3-1 في السلسلة على التوالي.

أما الاتحاد فآخر ألقابه من الدوري كانت في نسخة 2019 - 2020 والتي كانت أيضا على حساب الأهلي.