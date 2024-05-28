الهلال يجدد تعاقد جيسوس

الثلاثاء، 28 مايو 2024 - 23:36

كتب : FilGoal

خورخي جيسوس مدرب الهلال

أعلن نادي الهلال السعودي تجديد تعاقد مدربه خورخي جيسوس لمدة موسم ليستمر مع الفريق الأزرق حتى موسم 2025-2026.

وتولى جيسوس البالغ من العمر 69 عاما تدريب الهلال بداية الموسم.

وقاد الهلال للتتويج بالدوري السعودي، كما وصل مع الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا قبل الخروج أمام العين الإماراتي.

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وخسر الهلال مع جيسوس لقب البطولة العربية في بداية الموسم.

بينما سيلعب نهائي كأس خادم الحرمين ضد النصر يوم الجمعة المقبل.

وتعد هذه هي الولاية الثانية للمدرب جيسوس مع الهلال السعودي، بعدما قاد الفريق في موسم 2018-2019.

وشهد الهلال طفرة كبيرة في الصفقات قبل انطلاق الموسم المنقضي بالتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار والصربي ألكساندر ميتروفيتش ومواطنه سيرجي سافيتش. وكذلك الثنائي البرازيلي مالكوم ورينان لودي.

وأيضا ضم الهلال الحارس الدولي المغربي ياسين بونو، والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي.

الهلال السعودي خورخي جيسوس الدوري السعودي
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