بهدف قاتل.. زد يقلب الطاولة على الداخلية ويحجز مقعدا في ثمن نهائي كأس مصر

قلب زد الطاولة على فريق الداخلية وخطف بطاقة التأهل لثمن نهائي كأس مصر.

وفاز زد على الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن دور الـ32 من المسابقة.

وسجل زياد طارق هدف الداخلية، فيما أحرز مصطفى عبد الرؤوف زيكو وشادي حسين هدفي زد.

زد تأهل إلى ثمن النهائي ليواجه سيراميكا كليوباترا الذي أطاح بمكادي وفاز عليه بهدف دون رد.

المباراة شهدت حصول زياد طارق لاعب الداخلية على البطاقة الحمراء.

وصف المباراة

الداخلية بدأ المبارة بشكل هجومي بحثا عن تسجيل هدف التقدم على زد مبكرا.

واستمر محاولات الداخلية حتى نجح زياد طارق في استغلال خطأ من دفاع زد وسدد في سقف المرمى مسجلا الهدف الأول في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة 65 أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه زياد طارق صاحب الهدف ليكمل نادي الداخلية المباراة بعشرة لاعبين.

وبعد مححاولات عديدة نجح مصطفى زيكو في تسجيل هدف التعادل لنادي زد في الوقت القاتل بعد تسددية مباشرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الخامسة والأخيرة من الوقت بدل الضائع.

ومن عرضية متقنة عند الدقيقة 103 نجح شادي حسين في استغلال عرضية متقنة من أحمد عاطف ليسجل الهدف الثاني.

وأهدر أحمد سيد غريب فرصة تسجيل هدف التعادل لنادي الداخلية في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني الإضافي لكنه وضع الكرة خارج المرمى بغرابة شديدة.