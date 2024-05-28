بهدف قاتل.. زد يقلب الطاولة على الداخلية ويحجز مقعدا في ثمن نهائي كأس مصر

الثلاثاء، 28 مايو 2024 - 23:35

كتب : FilGoal

هدف ديلسون كاموني لاعب زد ضد الزمالك

قلب زد الطاولة على فريق الداخلية وخطف بطاقة التأهل لثمن نهائي كأس مصر.

وفاز زد على الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت ضمن دور الـ32 من المسابقة.

وسجل زياد طارق هدف الداخلية، فيما أحرز مصطفى عبد الرؤوف زيكو وشادي حسين هدفي زد.

أخبار متعلقة:
عامر حسين يكشف لـ في الجول سبب عدم تأجيل مباراة الاتحاد ضد أبو قير للأسمدة بكأس مصر قد يغيب عن إفريقيا.. الوداد يخسر من أولمبك آسفي في الدوري المغربي تنس - من أجل أولمبياد باريس.. ميار شريف تحسم تأهلها للدور الثاني بـ رولان جاروس كرة سلة - بـ 37 نقطة لـ نادين.. سيدات الأهلي تكررن الانتصار على سبورتنج بسلسلة نهائي الدوري

زد تأهل إلى ثمن النهائي ليواجه سيراميكا كليوباترا الذي أطاح بمكادي وفاز عليه بهدف دون رد.

المباراة شهدت حصول زياد طارق لاعب الداخلية على البطاقة الحمراء.

وصف المباراة

الداخلية بدأ المبارة بشكل هجومي بحثا عن تسجيل هدف التقدم على زد مبكرا.

واستمر محاولات الداخلية حتى نجح زياد طارق في استغلال خطأ من دفاع زد وسدد في سقف المرمى مسجلا الهدف الأول في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة 65 أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه زياد طارق صاحب الهدف ليكمل نادي الداخلية المباراة بعشرة لاعبين.

وبعد مححاولات عديدة نجح مصطفى زيكو في تسجيل هدف التعادل لنادي زد في الوقت القاتل بعد تسددية مباشرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الخامسة والأخيرة من الوقت بدل الضائع.

ومن عرضية متقنة عند الدقيقة 103 نجح شادي حسين في استغلال عرضية متقنة من أحمد عاطف ليسجل الهدف الثاني.

وأهدر أحمد سيد غريب فرصة تسجيل هدف التعادل لنادي الداخلية في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني الإضافي لكنه وضع الكرة خارج المرمى بغرابة شديدة.

زد كأس مصر
نرشح لكم
شيكابالا: أتمنى توجيه جميع إيرادات مباراة السوبر الإفريقي لصالح أهالينا في غزة عامر حسين يكشف لـ في الجول سبب عدم تأجيل مباراة الاتحاد ضد أبو قير للأسمدة بكأس مصر بهدف حسام حسن.. سموحة يتأهل لثمن نهائي كأس مصر بعد تخطي لافيينا خدمة في الجول – احجز تذاكر مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم الأهلي: جلسة ودية بين بيبو وحسام حسن لتوضيح موقف لاعبي الأهلي مع المنتخب إنبي يتقدم بتظلم ضد قرار حفظ شكواه في واقعة تزوير بدوري 2003 انتهت في كأس مصر - زد (2)-(1) الداخلية.. المتأهل الثالث بهدف في مكادي.. سيراميكا كليوباترا أول المتأهلين لثمن نهائي كأس مصر
أخر الأخبار
كرة طائرة - الزمالك يعلن تجديد تعاقد ست لاعبات.. وصفقة جديدة 4 دقيقة | رياضة نسائية
شيكابالا: أتمنى توجيه جميع إيرادات مباراة السوبر الإفريقي لصالح أهالينا في غزة 6 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - لمواجهة الأهلي.. الاتحاد يحسم تأهله إلى نهائي الدوري بفوز ثالث على سبورتنج 25 دقيقة | كرة سلة
الهلال يجدد تعاقد جيسوس 33 دقيقة | سعودي في الجول
بهدف قاتل.. زد يقلب الطاولة على الداخلية ويحجز مقعدا في ثمن نهائي كأس مصر 34 دقيقة | الكرة المصرية
عامر حسين يكشف لـ في الجول سبب عدم تأجيل مباراة الاتحاد ضد أبو قير للأسمدة بكأس مصر 40 دقيقة | الكرة المصرية
قد يغيب عن إفريقيا.. الوداد يخسر من أولمبك آسفي في الدوري المغربي ساعة | الكرة الإفريقية
تنس - من أجل أولمبياد باريس.. ميار شريف تحسم تأهلها للدور الثاني بـ رولان جاروس ساعة | رياضة نسائية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يلتقيان في نهائي للمرة الثالثة.. موعد مباراة الأهلي والزمالك المبدئي في سوبر إفريقيا 2 قائمة منتخب مصر – عودة صلاح والشناوي وزيزو.. وانضمام نجمي إنبي والزمالك لأول مرة 3 مصدر من هدرسفيلد لـ في الجول: سنشكو بيراميدز لدى فيفا بسبب رمضان صبحي 4 انتهت نهائي دوري اليد - الأهلي (27)-(21) الزمالك.. اللقب في الجزيرة