عامر حسين يكشف لـ في الجول سبب عدم تأجيل مباراة الاتحاد ضد أبو قير للأسمدة بكأس مصر

الثلاثاء، 28 مايو 2024 - 23:29

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات عن سبب عدم تأجيل مباراة الاتحاد السكندري ضد أبو قير للأسمدة بكأس مصر.

ويلعب الاتحاد السكندري أمام أبو قير للأسمدة ضمن منافسات دور الـ32 من كأس مصر يوم الإثنين 2 يونيو المقبل.

وكشف عامر حسين لـ FilGoal.com: "تأجيل مباريات دور الـ 32 من كأس مصر يعتمد على عدد اللاعبين الدوليين بمنتخب مصر".

أخبار متعلقة:
رابطة الأندية المصرية تعلن استضافة الاجتماع السنوي لاتحاد الروابط العالمية الاتحاد الآسيوي يطبق تقنية حكم الفيديو المساعد في كل مسابقاته الزمالك يستعيد الانتصارات في الدوري بثنائية ضد الاتحاد الجزيري يسجل في الاتحاد ويصل للهدف الـ50 في الدوري المصري

وأوضح "أي فريق يمتلك 3 لاعبين فأكثر يتم تأجيل المباراة، أما الاتحاد السكندري فيملك لاعبا واحدا بمنتخب مصر".

وانضم المهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري إلى قائمة منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن.

بينما هناك الثنائي الدولي كريستفو مابولولو والحبيب حسن إلى منتخبي أنجولا والنيجر على الترتيب.

واختتم عامر حسين تصريحاته "أما الدوليين الأجانب فالأجندة الدولية تبدأ 3 يونيو وبالتالي تقام المباريات قبلها بشكل طبيعي".

وانطلقت منافسات دور الـ32 من كأس مصر اليوم الثلاثاء بثلاث مباريات.

وتغلب سيراميكا كليوباترا على مكادي بهدف دون مقابل، وبنفس النتيجة فاز سموحة على لافيينا.

بينما حسم فريق زد تأهله إلى ثمن النهائي بعد التغلب على الداخلية بهدفين مقابل هدف واحد بعد اللجوء لشوطين إضافيين.

كأس مصر الاتحاد السكندري عامر حسين
نرشح لكم
شيكابالا: أتمنى توجيه جميع إيرادات مباراة السوبر الإفريقي لصالح أهالينا في غزة بهدف قاتل.. زد يقلب الطاولة على الداخلية ويحجز مقعدا في ثمن نهائي كأس مصر بهدف حسام حسن.. سموحة يتأهل لثمن نهائي كأس مصر بعد تخطي لافيينا خدمة في الجول – احجز تذاكر مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم الأهلي: جلسة ودية بين بيبو وحسام حسن لتوضيح موقف لاعبي الأهلي مع المنتخب إنبي يتقدم بتظلم ضد قرار حفظ شكواه في واقعة تزوير بدوري 2003 انتهت في كأس مصر - زد (2)-(1) الداخلية.. المتأهل الثالث بهدف في مكادي.. سيراميكا كليوباترا أول المتأهلين لثمن نهائي كأس مصر
أخر الأخبار
كرة طائرة - الزمالك يعلن تجديد تعاقد ست لاعبات.. وصفقة جديدة 6 دقيقة | رياضة نسائية
شيكابالا: أتمنى توجيه جميع إيرادات مباراة السوبر الإفريقي لصالح أهالينا في غزة 8 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - لمواجهة الأهلي.. الاتحاد يحسم تأهله إلى نهائي الدوري بفوز ثالث على سبورتنج 27 دقيقة | كرة سلة
الهلال يجدد تعاقد جيسوس 35 دقيقة | سعودي في الجول
بهدف قاتل.. زد يقلب الطاولة على الداخلية ويحجز مقعدا في ثمن نهائي كأس مصر 36 دقيقة | الكرة المصرية
عامر حسين يكشف لـ في الجول سبب عدم تأجيل مباراة الاتحاد ضد أبو قير للأسمدة بكأس مصر 42 دقيقة | الكرة المصرية
قد يغيب عن إفريقيا.. الوداد يخسر من أولمبك آسفي في الدوري المغربي ساعة | الكرة الإفريقية
تنس - من أجل أولمبياد باريس.. ميار شريف تحسم تأهلها للدور الثاني بـ رولان جاروس ساعة | رياضة نسائية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يلتقيان في نهائي للمرة الثالثة.. موعد مباراة الأهلي والزمالك المبدئي في سوبر إفريقيا 2 قائمة منتخب مصر – عودة صلاح والشناوي وزيزو.. وانضمام نجمي إنبي والزمالك لأول مرة 3 مصدر من هدرسفيلد لـ في الجول: سنشكو بيراميدز لدى فيفا بسبب رمضان صبحي 4 انتهت نهائي دوري اليد - الأهلي (27)-(21) الزمالك.. اللقب في الجزيرة