عامر حسين يكشف لـ في الجول سبب عدم تأجيل مباراة الاتحاد ضد أبو قير للأسمدة بكأس مصر

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات عن سبب عدم تأجيل مباراة الاتحاد السكندري ضد أبو قير للأسمدة بكأس مصر.

ويلعب الاتحاد السكندري أمام أبو قير للأسمدة ضمن منافسات دور الـ32 من كأس مصر يوم الإثنين 2 يونيو المقبل.

وكشف عامر حسين لـ FilGoal.com: "تأجيل مباريات دور الـ 32 من كأس مصر يعتمد على عدد اللاعبين الدوليين بمنتخب مصر".

وأوضح "أي فريق يمتلك 3 لاعبين فأكثر يتم تأجيل المباراة، أما الاتحاد السكندري فيملك لاعبا واحدا بمنتخب مصر".

وانضم المهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري إلى قائمة منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن.

بينما هناك الثنائي الدولي كريستفو مابولولو والحبيب حسن إلى منتخبي أنجولا والنيجر على الترتيب.

واختتم عامر حسين تصريحاته "أما الدوليين الأجانب فالأجندة الدولية تبدأ 3 يونيو وبالتالي تقام المباريات قبلها بشكل طبيعي".

وانطلقت منافسات دور الـ32 من كأس مصر اليوم الثلاثاء بثلاث مباريات.

وتغلب سيراميكا كليوباترا على مكادي بهدف دون مقابل، وبنفس النتيجة فاز سموحة على لافيينا.

بينما حسم فريق زد تأهله إلى ثمن النهائي بعد التغلب على الداخلية بهدفين مقابل هدف واحد بعد اللجوء لشوطين إضافيين.