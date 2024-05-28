تنس - من أجل أولمبياد باريس.. ميار شريف تحسم تأهلها للدور الثاني بـ رولان جاروس

الثلاثاء، 28 مايو 2024 - 22:51

كتب : FilGoal

ميار شريف - تنس

حسمت ميار شريف تأهلها إلى الدور الثاني من منافسات رولان جاروس

وتغلبت ميار شريف على الصينية يوي يوان بمجموعتين دون مقابل ضمن منافسات الدور الأول.

وتسعى ميار شريف للتأهل إلى ثمن النهائي للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

أخبار متعلقة:
تنس - بعد الخروج من رولان جاروس.. نادال: قد أعتزل خلال شهرين تنس - تأكد مشاركة نادال في رولان جاروس تنس - ميار شريف تحصد وصافة بطولة كتالونيا تنس طاولة - لاستعادة الهيمنة.. دينا مشرف تتوج بلقب كأس إفريقيا

وتصطدم ميار شريف بالأمريكية ماديسون كيز المصنفة الثانية عشر عالميا في الدور الثاني.

ويقام اللقاء بين اللاعبتين ظهر بعد غدا الخميس.

وكانت ميار شريف قد تقدمت على الصينية يوي بنتيجة 6-1.

أما المجموعة الثانية فحسمتها ميار بنتيجة 6-3 لتحسم المباراة.

تنس ميار شريف رولان جاروس
نرشح لكم
كرة طائرة - الزمالك يعلن تجديد تعاقد ست لاعبات.. وصفقة جديدة كرة سلة - بـ 37 نقطة لـ نادين.. سيدات الأهلي تكررن الانتصار على سبورتنج بسلسلة نهائي الدوري كرة سلة - سيدات الأهلي ينتصرن على سبورتنج في أول مباريات نهائي دوري السوبر مباراة شهدت دعم غزة.. برشلونة يتوج بدوري أبطال أوروبا للسيدات اسكواش - نور ونوران وعسل.. ثلاثي مصري في نهائي بطولة العالم باريس 2024 - اللجنة الأولمبية المصرية تعلن زيادة القيمة المالية للفائزين بذهبية اسكواش - خماسي مصري في نصف نهائي بطولة العالم في ذكرى النكبة.. سيدات فلسطين ينتصرن على بوهيميان الإيرلندي وديا
أخر الأخبار
شيكابالا: "مستعد أروح للشيبي لحل أزمة الشحات".. ورفضت رحيل شوبير عن الأهلي 2 ساعة | الكرة المصرية
بمشاركة مورينتس وماسكيرانو وجودين.. لا ليجا تقيم موسم الدوري الإسباني 2 ساعة | الكرة الأوروبية
المدير التنفيذي للأهلي: الخطيب لم ينفذ البرنامج الطبي الخاصة به بسبب نهائي إفريقيا 2 ساعة | الدوري المصري
شيكابالا يتحدث عن - تحقيق العدل.. وفتوح وإمام عاشور ودعم نجم الأهلي 2 ساعة | الكرة المصرية
كريم فؤاد يكشف كيف أفسد أخطر هجمة للترجي ضد الأهلي في نهائي إفريقيا 3 ساعة | الدوري المصري
شيكابالا يعلن موعد اعتزاله 3 ساعة | الدوري المصري
كرة طائرة - الزمالك يعلن تجديد تعاقد ست لاعبات.. وصفقة جديدة 3 ساعة | رياضة نسائية
شيكابالا: أتمنى توجيه جميع إيرادات مباراة السوبر الإفريقي لصالح أهالينا في غزة 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يلتقيان في نهائي للمرة الثالثة.. موعد مباراة الأهلي والزمالك المبدئي في سوبر إفريقيا 2 قائمة منتخب مصر – عودة صلاح والشناوي وزيزو.. وانضمام نجمي إنبي والزمالك لأول مرة 3 مصدر من هدرسفيلد لـ في الجول: سنشكو بيراميدز لدى فيفا بسبب رمضان صبحي 4 انتهت نهائي دوري اليد - الأهلي (27)-(21) الزمالك.. اللقب في الجزيرة