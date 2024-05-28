تنس - من أجل أولمبياد باريس.. ميار شريف تحسم تأهلها للدور الثاني بـ رولان جاروس
الثلاثاء، 28 مايو 2024 - 22:51
كتب : FilGoal
حسمت ميار شريف تأهلها إلى الدور الثاني من منافسات رولان جاروس
وتغلبت ميار شريف على الصينية يوي يوان بمجموعتين دون مقابل ضمن منافسات الدور الأول.
وتسعى ميار شريف للتأهل إلى ثمن النهائي للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024.
وتصطدم ميار شريف بالأمريكية ماديسون كيز المصنفة الثانية عشر عالميا في الدور الثاني.
ويقام اللقاء بين اللاعبتين ظهر بعد غدا الخميس.
وكانت ميار شريف قد تقدمت على الصينية يوي بنتيجة 6-1.
أما المجموعة الثانية فحسمتها ميار بنتيجة 6-3 لتحسم المباراة.
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