بهدف حسام حسن.. سموحة يتأهل لثمن نهائي كأس مصر بعد تخطي لافيينا

تخطى سموحة عقبة لافيينا في دور الـ 32 من كأس مصر بهدف حسام حسن.

ويتأهل سموحة إلى ثمن نهائي كأس مصر لمواجهة الفائز من مباراة الإسماعيلي ضد القناة.

وسجل حسام حسن هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول.

وتعتبر تلك المباراة هي الأخيرة لسموحة قبل فترة التوقف الدولي على أن يتم استئناف مباريات الدوري عقب منتصف يونيو.

ودفع أحمد سامي بالثلاثي أبو بكر ليادي وحسام جريشة وأحمد خالد في الدقيقة 64 بدلا من الحبيب أحمد حسن ومحمد عصام وفادي فريد.

وفي الدقيقة 75 دفع سامي بمحمد كناريا بدلا من عمرو قلاوة.

وحافظ سموحة على تقدمه مع محاولات لافيينا لإدراك التعادل.

وينتظر سموحة المتأهل من مواجهة الإسماعيلي ضد القناة والمقرر لها مساء الخميس.