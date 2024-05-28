بيلينجهام الأفضل.. الكشف عن جوائز الدوري الإسباني لموسم 2023-2024

توج جود بيلينهجام نجم ريال مدريد بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني في أول موسم له في المسابقة.

وكان بيلينجهام انضم إلى ريال مدريد قادما من بروسيا دورتموند في صيف عام 2023.

اللاعب الإنجليزي صاحب الـ20 عاما ظفر بالجائزة بعدما سجل 19 هدفا وصنع ستة في 28 مباراة شارك فيهم ليساهم في حصد اللقب لفريقه للمرة الـ36 في تاريخه.

فيما فاز ميشيل سانشيز المدير الفني لجيرونا بجائزة أفضل مدرب في الموسم.

وقاد سانشيز فريقه للتأهل للمرة الأولى في التاريخ لدوري أبطال أوروبا بعدما حل ثالثا في الترتيب بـ81 نقطة.

وتوج لامين جمال موهبة برشلونة بجائزة أفضل لاعب تحت 23 سنة.

وخاض لامين جمال 37 مباراة رفقة البلوجرانا في الدوري الإسباني سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع ثمانية.

وكان برشلونة أنهى الموسم في المركز الثاني بـ85 نقطة.

فيما فاز لاعب أوساسونا خيسوس أريسو بجائزة أفضل هدف في الموسم بعدما سجله ضد خيتافي في الجولة 21.