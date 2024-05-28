خدمة في الجول – احجز تذاكر مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم
الثلاثاء، 28 مايو 2024 - 21:29
كتب : FilGoal
طرحت شركة "تذكرتي" اليوم الثلاثاء تذاكر مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو.
ويستضيف منتخب مصر منافسه بوركينا في السادس من شهر يونيو الجاري في استاد القاهرة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
ويلعب منتخب مصر في المجموعة الأولى بجوار كل من بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي وغينيا بيساو وإثيوبيا.
ويتصدر منتخب مصر المجموعة بست نقاط عقب فوزه على جيبوتي وسيراليون.
فيما يحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثاني بأربع نقاط.
وتبلغ قيمة أسعار الدرجة الثالثة (يمين/شمال) 75 جنيه.
أما سعر الدرجة الثانية فتبلغ قيمته 100 جنيه.
فيما تبلغ قيمة سعر تذكرة الدرجة الأولى 200 جنيه.
أما المقصورة فتبلغ قيمة التذكرة 500 جنيه.
نرشح لكم
إبراهيم حسن: مواجهة مصر أمام بوركينا فاسو في العاشرة مساء الأهلي: جلسة ودية بين بيبو وحسام حسن لتوضيح موقف لاعبي الأهلي مع المنتخب قائمة المنتخب الأولمبي - انضمام زياد كمال والدبيس ضمن 24 لاعبا باستثناء صلاح وشريف.. انتظام 24 لاعبا في معسكر منتخب مصر المنتخب الأوليمبي يستدعي الثلاثي المحترف استعدادا لوديتى كوت ديفوار استعدادا لمواجهتي بوركينا وغينيا بيساو.. انطلاق معسكر منتخب مصر إبراهيم حسن: لن نظلم أي لاعب والجميع سيحصل على فرصة الانضمام للمنتخب مدرب بيراميدز: إيقاف رمضان صبحي غريب للغاية.. كيف يتم ذلك دون أن تثبت إدانته؟
أخر الأخبار
الهلال يجدد تعاقد جيسوس 33 دقيقة | سعودي في الجول